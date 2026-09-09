Ποιοι ξένοι βιάζονται να αγοράσουν σπίτι στην Ελλάδα μετά τα μέτρα της ΔΕΘ – Πώς επηρεάζεται η αγορά

Snapshot Από το 2027 αυξάνεται ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων από 3% σε 15% γιαοραστές εκτός ΕΕ, ενώ για αγοραστές από ΕΕ και ΕΟΧ δεν αλλάζει ο φόρος.

Η επέκταση της απαλλαγής ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς αυξάνει το πληθυσμιακό όριο και καλύπτει 131 επιπλέον κοινότητες και 62.000 ακίνητα από το 2027.

Ιδιοκτήτες κενών κατοικιών ενθαρρύνονται να τις διαθέσουν με φορολογικά κίνητρα, όπως απαλλαγή φόρου εισοδήματος για τρία έτη και αναστολή ΦΠΑ στα νέα κτίρια.

Το νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» θα ξεκινήσει το 2027 με προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ και θα στηρίξει έως 20.000 νοικοκυριά με αυξημένα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Οι αλλαγές έχουν στόχο την αποσυμπίεση της αγοράς από τη διεθνή ζήτηση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ντόπιων αγοραστών στην κατοικία. Snapshot powered by AI

Κι αυτό καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει να τους ενημερώνουν, για τις σημαντικές αλλαγές που έρχονται στην ελληνική κτηματαγορά μετά τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ και την εξειδίκευση των μέτρων που ακολούθησε από το οικονομικό επιτελείο.

Η πιο κρίσιμη αλλαγή για κάποιον πολίτη του εξωτερικού που θέλει να αποκτήσει κατοικία στη χώρα μας, δεν είναι άλλη, από την αύξηση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων για αγορές από ενδιαφερόμενους εκτός ΕΕ, από το 3% στο 15%, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το 2027 σύμφωνα πάντα με όσα ανακοίνωσε η Κυβέρνηση στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ.

Μάλιστα σε αναλύσεις τους τα ξένα μεσιτικά γραφεία, επισημαίνουν ότι μέχρι να εφαρμοστεί το μέτρο, ο φόρος μεταβίβασης θα εξακολουθήσει να ανέρχεται στο 3,09% της τιμής αγοράς (συμπεριλαμβανομένης της δημοτικής επιβάρυνσης) και καταβάλλεται από τον αγοραστή. Διευκρινίζουν δε ότι η αλλαγή αυτή θα αφορά αποκλειστικά κατοικίες και όχι επαγγελματικούς χώρους, οικόπεδα ή άλλου είδους ακίνητα.

Έτσι για τους πολίτες χωρών εκτός ΕΕ που εξετάζουν το ενδεχόμενο αγοράς κατοικίας στην Ελλάδα, η χρονική στιγμή που θα το πράξουν αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι αγορές που θα ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη ισχύος της νέας μεταρρύθμισης θα εξακολουθήσουν να διέπονται από τους υφιστάμενους κανόνες φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων.

Για το λόγο αυτό, οι εταιρείες στα report τους, προτρέπουν τους πελάτες τους να βιαστούν αν θέλουν να αποκτήσουν ένα ακίνητο στο υφιστάμενο ευνοϊκό καθεστώς πριν αυτό αλλάξει.

Οι χώρες που δεν επηρεάζονται

Επίσης αναφέρουν ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, δεν θα επηρεαστούν οι αγοραστές από την ΕΕ και τον ΕΟΧ (στον οποίο περιλαμβάνονται η Ισλανδία, η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν), καθώς και οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, ωστόσο αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες μόλις οριστικοποιηθεί το μέτρο.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο οι αλλαγές αυτές έγιναν ως ανταπόκριση στα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών και τις ανάγκες τους, με στόχο την αποσυμπίεση της αγοράς ακινήτων από τη διεθνή ζήτηση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ντόπιων αγοραστών στην απόκτηση κατοικίας.

Επέκταση της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ σε μικρότερους οικισμούς

Στο πλαίσιο αυτό περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς θα επωφεληθούν επίσης από την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2027. Το μέτρο θεσπίστηκε αρχικά για να μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση σε μικρότερες και πιο απομακρυσμένες κοινότητες, όπου η πληθυσμιακή συρρίκνωση και η χαμηλή ζήτηση για ακίνητα αποτελούν κρίσιμα ζητήματα. Με βάση τους ισχύοντες κανόνες, η απαλλαγή αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, ενώ το όριο ανεβαίνει στους 1.700 κατοίκους για τη Δυτική Μακεδονία και ορισμένες παραμεθόριες περιοχές.

Από το 2027, το πληθυσμιακό όριο θα αυξηθεί στους 2.000 κατοίκους για τις κοινότητες σε όλη την Ελλάδα και στους 2.200 για τη Δυτική Μακεδονία, επεκτείνοντας την εφαρμογή του μέτρου σε 131 επιπλέον κοινότητες και 62.000 ακίνητα. Η ρύθμιση αυτή καλύπτει οικισμούς από την ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά, συμπεριλαμβανομένων περιοχών με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον, όπως κοινότητες στη Μύκονο, τη Σαντορίνη και τη Ρόδο.

Η επέκταση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρότερους και πιο απομονωμένους οικισμούς και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των κυβερνητικών προσπαθειών για τη στήριξη και τη διατήρηση αυτών των κοινοτήτων.

Φορολογικά κίνητρα για την επιστροφή κενών κατοικιών στην αγορά

Ανακοινώθηκαν επίσης μέτρα για την ενθάρρυνση των ιδιοκτητών να διαθέσουν ξανά τα κενά ακίνητά τους στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης. Αυτά περιλαμβάνουν απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τρία έτη για τις επιλέξιμες κενές κατοικίες, φορολογικά κίνητρα για την ανακαίνιση κτιρίων και τη συνέχιση της αναστολής επιβολής ΦΠΑ στα νέα κτίρια.

Παράλληλα, θα διατηρηθούν οι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και στο Πρώτο Δημοτικό Διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης.

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, πρόκειται για ένα σημαντικό κίνητρο ώστε να διαθέσουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά, συμβάλλοντας στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση και στην άμβλυνση των πιέσεων στα ενοίκια, ενώ η παράταση της αναστολής του ΦΠΑ διατηρεί τη δυναμική της νέας οικοδομικής δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» θα στηρίξει έως και 20.000 επιπλέον νοικοκυριά

Ένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», με συνολικό προϋπολογισμό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα μπορούσε να βοηθήσει επιπλέον 17.000-20.000 νοικοκυριά να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία. Το πρόγραμμα θα διευρύνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ». Πιο συγκεκριμένα:

-Το ανώτατο όριο ηλικίας θα αυξηθεί στα 55 έτη, από τα 50.

-Η μέγιστη αξία ακινήτου θα αυξηθεί στις 300.000 ευρώ, από τις 250.000 ευρώ.

-Το μέγιστο ποσό δανείου θα αυξηθεί στις 230.000 ευρώ, από τις 190.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου, με το μισό ποσό του δανείου να είναι άτοκο και να χρηματοδοτείται από το κράτος, ενώ το υπόλοιπο μισό παρέχεται από εμπορικές τράπεζες.

Το ποσό της προσαύξησης του εισοδηματικού ορίου ανά τέκνο θα αυξηθεί στις 7.000 ευρώ, από τις 5.000 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως.

Το επιτρεπόμενο εμβαδόν κατοικίας θα αυξηθεί για νοικοκυριά με περισσότερα από 4 παιδιά, ενώ το γενικό επιτρεπόμενο εμβαδόν παραμένει στα 150 τ.μ.

Τα εισοδηματικά όρια επίσης διευρύνονται και διαμορφώνονται ως εξής:

-25.000 ευρώ για άγαμο, διαζευγμένο ή σε διάσταση αιτούντα χωρίς παιδιά.

-35.000 ευρώ για έγγαμα ζευγάρια ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, συν 7.000 ευρώ για κάθε παιδί.

-39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, συν 7.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Καθώς το πρόγραμμα βασίζεται σε κριτήρια διαμονής και φορολογίας στην Ελλάδα, ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον για κατοίκους του εξωτερικού που υποβάλλουν φορολογική δήλωση στη χώρα και εξετάζουν την αγορά κύριας κατοικίας. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά κύριες κατοικίες, επομένως δεν καλύπτει εξοχικές κατοικίες ή ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς. Δεδομένου ότι δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη οι τελικοί όροι, οι λεπτομέρειες αναμένεται να αποσαφηνιστούν με την έκδοση της επίσημης απόφασης.