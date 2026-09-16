ΕΑΕ 2026: Παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου – Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

Παρατείνεται η προθεσμία για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης των παραγωγών που θέλουν να λάβουν προκαταβολή της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης, με αλλαγές και στη διαδικασία για ΚΑΕΚ και δικαιολογητικά.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΕΑΕ 2026: Παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου – Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων
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  • Η προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου για παραγωγούς που θέλουν προκαταβολή της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης.
  • Η προθεσμία για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου, καλύπτοντας μεταβιβάσεις εν ζωή και κληρονομιές θανάτων έως τις 15 Σεπτεμβρίου.
  • Υποχρεωτική είναι πλέον η αναγραφή ΚΑΕΚ για αγροτεμάχια σε περιοχές με Κτηματολόγιο, με ελάχιστο ποσοστό γεωχωρικής επικάλυψης 55% για την ψηφιοποίηση.
  • Καταργούνται ορισμένα δικαιολογητικά για την ΕΑΕ, ενώ η διαδικασία για τον ΕΛΓΑ γίνεται ψηφιακή χωρίς εκτυπώσεις ή υπογραφές.
  • Γίνονται τεχνικές βελτιώσεις στην πλατφόρμα myAGRO, στη διαχείριση δεδομένων, στις δηλώσεις καλλιεργειών και κτηνοτροφικού δυναμικού, καθώς και στη διαλειτουργικότητα με τα πιστωτικά ιδρύματα για την Κάρτα Αγρότη.
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Έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 μετατίθεται η προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 για τους παραγωγούς που επιθυμούν να λάβουν προκαταβολή της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης έως τις 31 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία για τις μεταβιβάσεις της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης.

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται σε κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που συνεχίζονται στην πλατφόρμα myAGRO.

Η παράταση για τις μεταβιβάσεις αφορά τόσο τις μεταβιβάσεις εν ζωή έως τις 30 Σεπτεμβρίου όσο και τις περιπτώσεις κληρονομιάς για θανάτους που έχουν σημειωθεί έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Τι αλλάζει με τα ΚΑΕΚ

Μία από τις βασικές παρεμβάσεις αφορά την υποχρεωτική αναγραφή των ΚΑΕΚ για τα δηλούμενα αγροτεμάχια στις περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο.

Το ελάχιστο ποσοστό γεωχωρικής επικάλυψης των ψηφιοποιούμενων αγροτεμαχίων με τον ή τους δηλούμενους ΚΑΕΚ ορίζεται στο 55%.

Στο ποσοστό αυτό θα υπολογίζονται τόσο οι ΚΑΕΚ των οποίων οι ιδιοκτήτες επαληθεύονται από το Κτηματολόγιο όσο και εκείνοι που δεν επαληθεύονται για αποδεκτό λόγο, όπως όταν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η μεταγραφή έπειτα από αγοραπωλησία, δωρεά ή κληρονομιά.

Στην πλατφόρμα θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα επιλογής του λόγου για τον οποίο δεν κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση, ώστε να ολοκληρώνεται η αίτηση και να ακολουθεί ο σχετικός έλεγχος.

Η εφαρμογή του ορίου 55% προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, ότι το εμβαδόν των δηλούμενων ΚΑΕΚ είναι ίσο ή μεγαλύτερο από την έκταση που ψηφιοποιείται και ότι το ίδιο αγροτεμάχιο δεν δηλώνεται από άλλον παραγωγό.

Λιγότερα δικαιολογητικά, περισσότερες ψηφιακές διαδικασίες

Στο myAGRO έχουν γίνει και αλλαγές που αφορούν τα δικαιολογητικά και τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης σειράς εγγράφων, όπως η υπεύθυνη δήλωση για έσοδα από αγροτική δραστηριότητα, το έντυπο Ν, το Ε3 του προηγούμενου φορολογικού έτους και ληξιαρχικές πράξεις θανάτου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Αλλάζει και η διαδικασία για τον ΕΛΓΑ, καθώς δεν απαιτείται πλέον εκτύπωση, υπογραφή και θεώρηση του σχετικού εντύπου. Η επιλογή θα γίνεται μέσα από την αίτηση, ενώ βρίσκεται σε τελικό στάδιο η δυνατότητα έκδοσης ψηφιακού κωδικού πληρωμής για όσους επιλέγουν να καταβάλουν την εισφορά απευθείας.

Παράλληλα, έγιναν τεχνικές βελτιώσεις στους χάρτες και στην ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων, στις μεταφορές δεδομένων από τις περυσινές αιτήσεις, στις δηλώσεις καλλιεργειών και κτηνοτροφικού δυναμικού, καθώς και στη διαχείριση μισθωτηρίων.

Η ΑΑΔΕ έχει επίσης διαθέσει την αναγκαία διαλειτουργικότητα με τα πιστωτικά ιδρύματα για την Κάρτα Αγρότη.

Σε εξέλιξη παραμένει η ψηφιακή διαδικασία για την υποβολή ΕΑΕ 2026 από κληρονόμους γεωργών που απεβίωσαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2026 και δεν είχαν προλάβει να υποβάλουν αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

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