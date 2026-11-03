Wall Street: Πτώση 1,07% στον Nasdaq με πιέσεις στην τεχνολογία – Αντίθετη πορεία για τον Dow Jones

Χωρίς κατεύθυνση έκλεισε η συνεδρίαση της Δευτέρας στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Wall Street: Πτώση 1,07% στον Nasdaq με πιέσεις στην τεχνολογία – Αντίθετη πορεία για τον Dow Jones
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Ο Nasdaq έκλεισε με πτώση 1,07% λόγω πιέσεων στις μετοχές τεχνολογίας, όπως Oracle, Intel και AMD.
  • Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,41%, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,51%.
  • Η σημαντική πτώση των τιμών πετρελαίου κατά 7,6% οφείλεται στις προσδοκίες συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
  • Η πτώση των τιμών πετρελαίου προκάλεσε απώλειες 4% στον ενεργειακό τομέα, παρά το όφελος σε άλλους κλάδους.
  • Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και στις επόμενες εταιρικές και οικονομικές ανακοινώσεις.
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Με μικτά πρόσημα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας (2/11) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, καθώς οι αρχικές αγοραστικές κινήσεις δεν είχαν συνέχεια, με τις τεχνολογικές μετοχές να δέχονται νέες πιέσεις.

Η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, λόγω των προσδοκιών για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δεν κατάφερε να αντισταθμίσει τις ανησυχίες για τις υψηλές δαπάνες των εταιρειών στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι μετοχές της τεχνολογίας, με την Oracle να υποχωρεί σχεδόν 9%, μετά την ανακοίνωση σχεδίου άντλησης 20 δισ. δολαρίων μέσω δανεισμού και έκδοσης μετοχών. Η Intel έχασε 8,8%, η AMD 7,5%, ενώ η Apple έκλεισε με πτώση 1,5%, πριν από την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της. Αντίθετα, η Amazon ενισχύθηκε κατά 2,2%.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 213,67 μονάδες ή 0,41%, κλείνοντας στις 51.983,98 μονάδες.

Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,51%, στις 7.541,40 μονάδες.

Μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε ο Nasdaq, ο οποίος έχασε 1,07%, τερματίζοντας στις 25.164,32 μονάδες.

Σημαντική υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να χάνει 7,6%, καθώς οι διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν ενίσχυσαν τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η πτώση βοήθησε αρκετούς κλάδους της αγοράς, με τον ενεργειακό τομέα, ωστόσο, να καταγράφει απώλειες 4%.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης (3/11) στις ΗΠΑ, που θα καθορίσουν τους συσχετισμούς στο Κογκρέσο, καθώς και στις επόμενες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων και οικονομικών στοιχείων.

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