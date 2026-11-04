Το ελληνικό γιαούρτι «σαρώνει» στη Βρετανία - Άλμα 67,1% στις εξαγωγές και πρωτιά στην αγορά

Snapshot Οι ελληνικές εξαγωγές γιαουρτιού προς το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 67,1% το πρώτο οκτάμηνο του 2026, φτάνοντας σε αξία τα 152,57 εκατ. λίρες και καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην κατάταξη ελληνικών εξαγωγών στη βρετανική αγορά.

Τα ελληνικά τυριά βρίσκονται στην έκτη θέση με εξαγωγές αξίας 77,43 εκατ. λίρες και αύξηση 16,7% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2025.

Οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν πάνω από 30% σε ευρώ μέσα σε έναν χρόνο, επεκτείνοντας το εμπορικό πλεόνασμα της Ελλάδας.

Εκτός από τα τρόφιμα, σημαντική άνοδο καταγράφουν εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων όπως σωλήνες σιδήρου και χάλυβα, κατεργασμένα έλαια πετρελαίου και μονωμένα καλώδια, με ποσοστιαίες αυξήσεις που φτάνουν έως 7.804,1%.

Οι ελληνικές εξαγωγές καλύπτουν ευρύ φάσμα κλάδων, από γαλακτοκομικά προϊόντα μέχρι βιομηχανικά και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Snapshot powered by AI

Το ελληνικό γιαούρτι έχει καταφέρει να κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στη βρετανική αγορά, καθώς δεν βρίσκεται απλώς ανάμεσα στα προϊόντα που εξάγει η χώρα μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά καταλαμβάνει πλέον την πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης. Οι εξαγωγές του σημείωσαν άνοδο 67,1% σε αξία μέσα στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, ξεπερνώντας τα 152 εκατομμύρια λίρες.

Η δυναμική των ελληνικών γαλακτοκομικών, ωστόσο, δεν είναι η μοναδική θετική εξέλιξη. Οι ελληνικές εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο κινούνται συνολικά σε ανοδική τροχιά, με σημαντικές επιδόσεις σε προϊόντα που ξεκινούν από τα τυριά και τα τρόφιμα και φτάνουν μέχρι τα βιομηχανικά υλικά και τα φάρμακα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της βρετανικής Υπηρεσίας Εσόδων και Τελωνείων (HMRC), τα οποία περιλαμβάνονται στο τελευταίο Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο, η αξία των ελληνικών εξαγωγών γιαουρτιού έφτασε τα 152,57 εκατ. στερλίνες το διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου 2026.

Η επίδοση αυτή το φέρνει στην πρώτη θέση των ελληνικών εξαγωγικών προϊόντων προς τη Βρετανία, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή παρουσία του ελληνικού γιαουρτιού σε μια αγορά όπου τα ελληνικά τρόφιμα έχουν αποκτήσει σημαντική αναγνωρισιμότητα.

Το ελληνικό γιαούρτι πρώτο και τα τυριά στην πρώτη δεκάδα

Δεν είναι μόνο το γιαούρτι που ξεχωρίζει. Τα ελληνικά τυριά καταλαμβάνουν επίσης μια ιδιαίτερα υψηλή θέση στην κατάταξη, αποδεικνύοντας ότι τα γαλακτοκομικά αποτελούν έναν από τους ισχυρότερους «πρεσβευτές» των ελληνικών προϊόντων στη βρετανική αγορά.

Ειδικότερα, τα τυριά βρίσκονται στην έκτη θέση, με εξαγωγές αξίας 77,43 εκατ. στερλινών και αύξηση 16,7% σε σύγκριση με το πρώτο οκτάμηνο του 2025.

Στη δεύτερη θέση, μετά το ελληνικό γιαούρτι, βρίσκονται οι σωλήνες κυκλικής διατομής από σίδηρο και χάλυβα, με εξαγωγές 107,94 εκατ. στερλινών. Μάλιστα, το συγκεκριμένο προϊόν κατέγραψε εντυπωσιακή ποσοστιαία αύξηση 7.804,1%.

Ακολουθούν τα κατεργασμένα έλαια πετρελαίου, με 94,61 εκατ. στερλίνες και άνοδο 268,1%, καθώς και τα μονωμένα σύρματα και καλώδια, με εξαγωγές 91,88 εκατ. στερλινών, αυξημένες κατά 45,8%.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι χαλκοσωλήνες, με εξαγωγές 61,07 εκατ. στερλινών, οι πλάκες και τα φύλλα αλουμινίου με 44,13 εκατ. στερλίνες, οι μετρητές παροχής αερίου, υγρών και ηλεκτρικής ενέργειας με 39,44 εκατ. στερλίνες, καθώς και τα λαχανικά που παρασκευάζονται σε ξίδι ή οξικό οξύ, με 33,16 εκατ. στερλίνες.

Η εικόνα δείχνει ότι οι εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδας δεν στηρίζονται σε έναν μόνο κλάδο, αλλά εκτείνονται από τα τρόφιμα μέχρι τη βιομηχανία και τα προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

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