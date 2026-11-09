Αυξήσεις στις τιμές των τσιγάρων εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει αυξήσεις στις τιμές των καπνικών προϊόντων μέσω αύξησης των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Η Ιρλανδική Προεδρία στο ECOFIN επιδιώκει συμφωνία για κοινά φορολογικά μέτρα σε παραδοσιακά τσιγάρα, ηλεκτρονικά τσιγάρα και νέα προϊόντα νικοτίνης.

Μελέτη του ΚΕΠΕ προβλέπει ότι η μέση τιμή ενός πακέτου τσιγάρων μπορεί να φτάσει έως και 13,82 ευρώ σε περίπτωση αυξημένων φόρων.

Η Ελλάδα εκφράζει φόβους ότι οι αυξήσεις φόρων μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Snapshot powered by AI

Οι αυξήσεις στις τιμές των τσιγάρων και, γενικά, των καπνικών προϊόντων είναι ένα από τα θέματα που αναμένεται να τεθούν προς συζήτηση στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN στις Βρυξέλες.

Η διαπραγμάτευση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο ECOFIN, όπου η Ιρλανδική Προεδρία επιδιώκει να εξασφαλίσει συμφωνία για την αύξηση των ελάχιστων ειδικών φόρων κατανάλωσης, αλλά και τη θέσπιση κοινών κανόνων φορολόγησης για τα παραδοσιακά προϊόντα καπνού, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα νέα προϊόντα νικοτίνης.

Σε σχετική μελέτη του ΚΕΠΕ έχουν εξεταστεί δύο διαφορετικά σενάρια αύξησης των ειδικών φόρων κατανάλωσης με την υπολογιζόμενη μέση τιμή ενός πακέτου τσιγάρων να φτάνει τα 11,58 ευρώ στο πρώτο σενάριο και 13,82 στο δεύτερο.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα εκφράζει φόβους για ραγδαία αύξηση του λαθρεμπορίου, καθώς όπως αναφέρεται μια απότομη αύξηση των φόρων θα έστρεφε μεγάλη μερίδα των καταναλωτών προς την παράνομη αγορά, με την ελληνική κυβέρνηση να επιδιώκει ηπιότερες επιβαρύνσεις με μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο προσαρμογής.

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