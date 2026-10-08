Πειραιάς: Εντοπίστηκαν 10,5 εκατ. λαθραία τσιγάρα σε κοντέινερ - Συνελήφθη 33χρονος

Snapshot Συνελήφθη 33χρονος Σέρβος οδηγός φορτηγού, που μετέφερε τα τσιγάρα με επικαθήμενο.

Η επιχείρηση έγινε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και τελωνειακούς της ΑΑΔΕ μετά από έλεγχο με μηχάνημα X-RAY.

Η αξία των δασμών και φόρων που θα έχανε το Δημόσιο υπολογίζεται σε περίπου 2,15 εκατομμύρια ευρώ.

Κατασχέθηκαν επίσης το εμπορευματοκιβώτιο, το φορτηγό, το επικαθήμενο και δύο κινητά τηλέφωνα, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Snapshot powered by AI

Μια μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων εντόπισαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Συνολικά κατασχέθηκαν 10,5 εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, τα οποία ήταν κρυμμένα μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο στην Ελεύθερη Ζώνη του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 33χρονος υπήκοος Σερβίας.

Η επιχείρηση έγινε από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και τελωνειακούς υπαλλήλους της ΑΑΔΕ. Αρχικά, οι Αρχές έλεγξαν το κοντέινερ με ειδικό μηχάνημα X-RAY και διαπίστωσαν ότι η εικόνα του φορτίου δεν ταίριαζε με όσα αναγράφονταν στα συνοδευτικά έγγραφα.

Ακολούθησε έλεγχος στο εσωτερικό του εμπορευματοκιβωτίου. Στις πρώτες σειρές υπήρχαν μονωτικά υλικά, τα οποία φαίνεται πως είχαν τοποθετηθεί για να κρύβουν το πραγματικό φορτίο. Πίσω από αυτά βρέθηκαν 1.050 χαρτοκιβώτια με συνολικά 10.500.000 πακέτα τσιγάρων συγκεκριμένης μάρκας.

Τα λαθραία τσιγάρα είχαν μεταφερθεί με επικαθήμενο, το οποίο ρυμουλκούσε φορτηγό που οδηγούσε ο 33χρονος.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του φορτίου, το κοντέινερ είχε φορτωθεί στις 8 Αυγούστου 2026 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και προορισμός του ήταν η Σερβία. Στις 6 Οκτωβρίου έφτασε στον Πειραιά με πλοίο υπό σημαία Σιγκαπούρης και εκφορτώθηκε στην Ελεύθερη Ζώνη του λιμανιού.

Από την ποσότητα των λαθραίων τσιγάρων το Δημόσιο θα έχανε από δασμούς και φόρους περίπου 2,15 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Αρχές κατάσχεσαν τα τσιγάρα, το εμπορευματοκιβώτιο, το φορτηγό και το επικαθήμενο που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά τους, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο 33χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά. Την προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.