Χωρίς συμφωνία η ΕΕ για τη φορολογία στα τσιγάρα – Μπλόκο από τη Μάλτα

Η φορολογική πολιτική απαιτεί ομοφωνία και, ως εκ τούτου, η αντίθεση έστω και μίας χώρας αρκεί για να μπλοκάρει την υιοθέτηση της οδηγίας.

Μίλτος Τσεκούρας

Χωρίς συμφωνία η ΕΕ για τη φορολογία στα τσιγάρα – Μπλόκο από τη Μάλτα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ για τη φορολόγηση των καπνικών προϊόντων ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία λόγω της αντίθεσης της Μάλτας.
  • Η Μάλτα ήταν η μόνη χώρα που μπλόκαρε την ομοφωνία, θεωρώντας υπερβολικά υψηλούς τους προτεινόμενους ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές.
  • Η ιρλανδική προεδρία δεν θα ανοίξει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις, αλλά θα συνεχίσει τις επαφές για να επιτύχει συμφωνία πριν τη λήξη της.
  • Δύο παραχωρήσεις σε σχέση με τα σακουλάκια νικοτίνης και την αναστολή αναπροσαρμογής των φορολογικών συντελεστών οδήγησαν σε συμφωνία 26 από τα 27 κράτη-μέλη.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει εντός ενός έτους την επανεξέταση των φορολογικών συντελεστών για τα προϊόντα νικοτίνης.
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Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (Ecofin), τη Δευτέρα, για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας φορολόγησης των τσιγάρων και συνολικά των καπνικών προϊόντων.

Παρά τις πολύωρες διαπραγματεύσεις και τις αλλεπάλληλες προσπάθειες της ιρλανδικής προεδρίας να διαμορφώσει συμβιβασμό, η Μάλτα παρέμεινε η μοναδική χώρα που αντιτάχθηκε στο προτεινόμενο πλαίσιο, εμποδίζοντας την επίτευξη ομοφωνίας.

«Πιστεύω ότι έχουμε τη συμφωνία 26 από τα 27 κράτη-μέλη», δήλωσε ο Ιρλανδός υπουργός Οικονομικών, Σάιμον Χάρις, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «εξαιρετικό επίτευγμα». Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι η φορολογική πολιτική απαιτεί ομοφωνία και, ως εκ τούτου, η αντίθεση έστω και μίας χώρας αρκεί για να μπλοκάρει την υιοθέτηση της οδηγίας.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η ιρλανδική προεδρία δεν προτίθεται να ανοίξει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις ούτε να ανατρέψει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Αντίθετα, θα συνεχίσει τις επαφές με τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει συμφωνία πριν από τη λήξη της προεδρίας.

Οι παραχωρήσεις που έφεραν τις 26 χώρες σε συμφωνία

Το διαπραγματευτικό θρίλερ εξελίχθηκε σε πολύωρο παζάρι, με διαδοχικές διακοπές της συνεδρίασης, διμερείς επαφές και δύο νέα συμβιβαστικά έγγραφα της τελευταίας στιγμής από την ιρλανδική προεδρία.

Το πρώτο αφορούσε τα σακουλάκια νικοτίνης, για τα οποία υπήρχαν διαφωνίες σχετικά με το ύψος της φορολόγησης. Η Φινλανδία θεωρούσε ανεπαρκείς τους προτεινόμενους συντελεστές, επικαλούμενη την ταχεία εξάπλωση των προϊόντων, ιδίως μεταξύ των νέων.

Η συμβιβαστική πρόταση προβλέπει την ένταξή τους στο ευρωπαϊκό φορολογικό πλαίσιο, με την Κομισιόν να αναλαμβάνει την υποχρέωση να προτείνει νομοθετική επανεξέταση των συντελεστών εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

«Συμφωνούμε επί της αρχής σήμερα και επανεξετάζουμε τους αριθμούς αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σάιμον Χάρις.

Η δεύτερη παραχώρηση αφορούσε την αναστολή της αυτόματης αναπροσαρμογής των ελάχιστων φορολογικών συντελεστών βάσει πληθωρισμού έως την επόμενη αναθεώρηση της οδηγίας.

Οι δύο αυτές αλλαγές επέτρεψαν να καμφθούν οι αντιρρήσεις της Φινλανδίας και της Εσθονίας, αυξάνοντας από 24 σε 26 τον αριθμό των χωρών που στηρίζουν τον συμβιβασμό.

Η Μάλτα, ωστόσο, επέμεινε στη διαφωνία της, κρίνοντας υπερβολικά υψηλούς τους προτεινόμενους ελάχιστους συντελεστές. «Προς το παρόν, εξακολουθούμε να μην μπορούμε να στηρίξουμε την πρόταση», ανέφερε εκπρόσωπός της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων.

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