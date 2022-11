Πώς ένας αφυγραντήρας θα γίνει πολύτιμος για το σπίτι και το στυλ σου!

Η καθημερινότητά μου είναι γεμάτη tasks: Να είμαι δημιουργική στο γραφείο, να διαμορφώσω τον χώρο μου σύμφωνα με την αισθητική και τις ανάγκες μου, να μην ξεχνάω το «me time», να φροντίζω τα ρούχα μου ώστε να με «φροντίζουν και αυτά». Πώς πετυχαίνω τους μικρούς, καθημερινούς μου στόχους; Με λίγη καλή βοήθεια από φίλους, όπως είναι ο αφυγραντήρας Inventor

Γράφει η Διονυσία Καλαποθαράκου

«With little help from my friends», τραγουδούσε ο Joe Cocker το 1969 στο Woodstock και είναι κάτι που μουρμουρίζω καθημερινά τα πρωινά όταν προσπαθώ να βάλω σε bullets το πρόγραμμα της ημέρας. Εκεί σκέφτομαι τρόπους να κάνω τη ζωή μου πιο εύκολη και το περιβάλλον που κινούμαι πιο ευχάριστο. Μερικές έξυπνες προσθήκες στο σπίτι μου, όπως ένα mini desk για να δουλεύω και στο σαλόνι, όταν δεν μπορώ να πάω στο γραφείο ή μία συρόμενη κρεμάστρα για τα παλτό μου -που συνήθιζα να τα αφήνω πάντα πάνω στις καρέκλες- είναι μερικοί από τους «νέους μου φίλους».

Ο πραγματικός «κολλητός» μου όμως είναι ο αφυγραντήρας Combo της Inventor, τον οποίο απέκτησα πρόσφατα και η ζωή μου έγινε αμέσως λίγο πιο εύκολη. Δεν άλλαξε σε κάτι τη ρουτίνα μου μέσα στο σπίτι, αφού διαθέτει ένα μεγάλο δοχείο νερού, ώστε να μην τον αδειάζω πολύ συχνά, ταυτόχρονα όμως μπορεί να γίνει τόσο μικρός, ώστε να τον αποθηκεύω εύκολα στην ντουλάπα μου. Όλα αυτά ενώ παράλληλα διαθέτει τεχνολογία Wi-Fi, αλλά και τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C, χάρη στην οποία φροντίζει για την απόλυτα υγιεινή ατμόσφαιρα του σπιτιού μου.

Να αναφέρω, επίσης, ότι δεν θέλω να στεγνώνω τα αγαπημένα μου ρούχα στο καλοριφέρ τις βροχερές ημέρες, γιατί έτσι όχι μόνο καταστρέφω τα υφάσματά τους αφαιρώντας από αυτά με μη φυσικό τρόπο την υγρασία, αλλά δεν βοηθάω και το σπίτι μου να θερμανθεί και να παραμείνει ζεστό. Ο αφυγραντήρας της Inventor όμως, με βοηθάει να στεγνώνω εύκολα και γρήγορα τα αγαπημένα μου outfit και έτσι, να έχω πάντα «φρέσκα» ρούχα την ώρα που τα χρειάζομαι.

Εκτός από στεγνά και μυρωδάτα ρούχα στη στιγμή όμως, ο αφυγραντήρας Inventor δίνει και cozy vibes στο χώρο μου συνδυάζοντας καθημερινά στο σπίτι την άνεση με την τέλεια ατμόσφαιρα. Χαλαρώνω σε ένα ζεστό και ήσυχο περιβάλλον έπειτα από μία κουραστική μέρα, το οποίο φαίνεται πάντα τόσο τακτοποιημένο και διακοσμημένο, σαν να φωτογραφήθηκε μόλις για το Architectural Digest. Βάζω τον chic αφυγραντήρα Inventor στην αθόρυβη λειτουργία και πίνω ένα ποτήρι κρασί στον καναπέ, κανονίζοντας το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας.

Οι «φίλοι» μου θα είναι πάντα εκεί για να καλύψουν τις ανάγκες μου. Τα ρούχα μου καλοσιδερωμένα στην ντουλάπα, το τηλέφωνο φορτισμένο δίπλα στο κομοδίνο μου, το organiser μου μέσα στην τσάντα γεμάτο με σημειώσεις της επόμενης ημέρας και η ατμόσφαιρα γύρω μου με θετικά vibes, αλλά και καθαρή, ιδανική για βαθιές, χαλαρωτικές ανάσες. Διότι ο αφυγραντήρας Ιnventor έχει ενσωματωμένο ιονιστή, ώστε να απομακρύνει ρύπους, σκόνη, οσμές αλλά και κάθε επιβλαβές σωματίδιο από την ατμόσφαιρα του σπιτιού.

Όταν, λοιπόν, έχεις δημιουργήσει τις ιδανικές συνθήκες για τον χώρο σου, το να ασχοληθείς με την αναβάθμιση του στυλ και των everyday looks σου είναι κάτι απλό. Σε εμένα λειτουργεί ως mood fixer το να διαλέξω από το προηγούμενο βράδυ τα ρούχα που θα βάλω το επόμενο πρωί. Ένα key piece για κάθε εποχή -καπαρντίνα ή bomber jacket για τώρα- μαζί με μερικά πιο stylish κομμάτια, κάνουν τις καθημερινές μου εμφανίσεις ξεχωριστές.

Όταν φεύγεις, λοιπόν, από κάπου (aka το σπίτι σου) που νιώθεις καλά και αρχίζεις την ημέρα σου με αυτοπεποίθηση μπροστά στον καθρέπτη (thanks to #ootds) τότε ξέρεις πως όλα θα πάνε καλά. Πάντα με «λίγη βοήθεια από τους φίλους σου». Και σίγουρα έχει σημασία να γνωρίζεις πως η Inventor δεν φροντίζει μόνο για εσένα, εμένα, την άνεση και το στυλ μας, αλλά πηγαίνει και ένα βήμα παραπέρα. Διότι με κάθε αγορά ενός αφυγραντήρα Inventor, σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μία κίνηση με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, στηρίζοντας «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Για εμένα αυτό έχει μεγάλη αξία!