Τραγωδία στη Γαλλία: Δύο νεκροί πυροσβέστες κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε κτήριο κοντά στο Μπορντό

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ έδιναν μάχη με τις φλόγες κοντά στο Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.«Μόλις πληροφορήθηκα ότι δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν κατά την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς στο Μερινιάκ, μια πυρκαγιά σε κτίριο» είπε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις, ενώ μιλούσε στο κοινοβούλιο απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις.

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Η Γαλλία μετρά συνολικά 250.000 πυροσβέστες. Οι 200.900 από αυτούς είναι εθελοντές, οι 44.300 είναι επαγγελματίες πυροσβέστες και οι υπόλοιποι 13.370 υπάγονται στις ένοπλες δυνάμεις (στο Παρίσι και τη Μασσαλία).

Καταστροφικές δασικές πυρκαγιές πλήττουν και φέτος το καλοκαίρι τη Γαλλία, έχοντας ήδη κάψει εκτάσεις-ρεκόρ άνω των 420.000 στρεμμάτων) μέχρι τα μέσα Ιουλίου 2026, ως αποτέλεσμα του ακραίου καύσωνα και της παρατεταμένης ξηρασίας που σαρώνει την Ευρώπη.

Το ιστορικό δάσος Φοντενεμπλό επλήγη σοβαρά, καθώς οι φωτιές των πρώτων δύο εβδομάδων του Ιουλίου κατέκαψαν εκεί σχεδόν 150. 000 στρέμματα. Η Σαβοϊα στις.Γαλλικές Άλπεις θρηνεί επίσης την απώλεια ενός πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση τις προηγούμενες εβδομάδες.