Το Champions League συνεχίζεται με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

Έξι παιχνίδια στο σημερινό πρόγραμμα με ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

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Το Champions League συνεχίζεται με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr
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Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League συνεχίζεται σήμερα με 6 δυνατές αναμετρήσεις.

Στις 19:45 αρχίζουν τα παιχνίδια Μπαρτσελόνα-Φέγενορντ και Στουτγκάρδη-Βίκινγκ.

Στις 22:00 γίνεται η σέντρα στους αγώνες Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν-Σλόβαν Μπρατισλάβας, Νάπολι-Άρσεναλ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Γαλατασαράι.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τα σημερινά ματς του Champions League.

Προσφέρει και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις, μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες:

Μπαρτσελόνα-Φέγενορντ

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 10.5 κόρνερΣκορ πολλαπλών επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1

Νάπολι-Άρσεναλ

Over 0.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 4,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονοΝα σκοράρει ο Χρήστος Τζόλης

Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης

Να σκοράρει ο Αλεξάντερ ΊσακΗ Λίβερπουλ να κερδίσει, Over 2.5 γκολ και Over 8.5 κόρνερ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Γαλατασαράι

Over 2.5 γκολ & Over 10.5 κόρνερΣκορ πολλαπλών επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0

Τριπλή Προσφορά* Γνωριμίας: Έως 4.140 Δώρα* με το promo code PS4000!

Η αγωνιστική σεζόν ξεκίνησε δυναμικά στο Pamestoixima.gr και το παιχνίδι σου τα σπάει με μια σούπερ τριπλή προσφορά* γνωριμίας γεμάτη δώρα*, εκπλήξεις* και ατελείωτη διασκέδαση!

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