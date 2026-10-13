Vodafone Ελλάδας: Νέο κατάστημα στο The Mall Athens

Μέχρι σήμερα, η Vodafone έχει εκσυγχρονίσει περισσότερα από 60 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα

Newsroom

Vodafone Ελλάδας: Νέο κατάστημα στο The Mall Athens
NEWSBOMB
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Vodafone εγκαινιάζει το νέο της κατάστημα στο The Mall Athens, δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο προορισμό τεχνολογίας. Μέχρι σήμερα, η Vodafone έχει εκσυγχρονίσει περισσότερα από 60 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης άνω των €15 εκατ. για τον μετασχηματισμό του δικτύου της και τη δημιουργία μιας ενιαίας και αναβαθμισμένης εμπειρίας για τους πελάτες.

Το ανανεωμένο κατάστημα φιλοξενεί μία από τις πληρέστερες προτάσεις συνδεσιμότητας και ψυχαγωγίας. Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά μια διευρυμένη γκάμα προϊόντων, όπως smartphones, tablets, accessories, wearables, smarthome, laptops, gaming, gadgets , smart tvs & projectors και να επιλέξουν εκείνα που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους. Στο πλαίσιο της προώθησης ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος για τα παιδιά, η Vodafone έχει δημιουργήσει την νέα κατηγορία «Τεχνολογία για Παιδιά», η οποία περιλαμβάνει μια επιλεγμένη σειρά από smartphones και αξεσουάρ που συμβάλλουν στην προστασία των ανηλίκων, περιορίζοντας την πρόσβασή τους σε social media, μηχανές αναζήτησης και ακατάλληλο περιεχόμενο.

Ειδικό χώρο εξυπηρέτησης έχει η ομάδα τεχνολογίας των Tech Heroes, η οποία παρέχει προσωποποιημένη υποστήριξη στους πελάτες, κάνοντας την τεχνολογία πιο απλή, κατανοητή και χρήσιμη για την καθημερινότητά τους. Οι επισκέπτες θα βρουν ακόμα υπηρεσίες όπως το Vodafone Tech Insurance, για ασφάλιση smartphones και tablets, το Vodafone Tech Protect, για προστασία οθόνης και το Vodafone Tech Service, για γρήγορη και αξιόπιστη επισκευή των συσκευών τους.

Μέσα από την επένδυση που υλοποιεί στα καταστήματά της, η Vodafone εκσυγχρονίζει και τα συστήματα πληροφορικής και συνδεσιμότητας. Το SD-WAN αποτελεί τη νέα γενιά δικτυακής υποδομής των καταστημάτων, που συνδυάζει τη σταθερή σύνδεση μέσω οπτικών ινών με το 5G. Έτσι, προσφέρει γρηγορότερες ταχύτητες, απρόσκοπτη συνδεσιμότητα που επιτρέπει στους πελάτες να εξυπηρετούνται ταχύτερα.

Το νέο κατάστημα στο The Mall Athens, μαζί με το κατάστημα στο Golden Hall, αποτελούν σημείο αναφοράς για τη νέα εποχή του δικτύου λιανικής της Vodafone, αποτυπώνοντας τη σύγχρονη εμπειρία τεχνολογίας που διαμορφώνεται σταδιακά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της.

Ξεχωριστές προσφορές στο κατάστημα Vodafone στο The Mall Athens

Oι πελάτες που θα επισκεφτούν το νέο κατάστημα στο The Mall Athens ως τις 5 Νοεμβρίου μπορούν να επωφεληθούν από μια σειρά ειδικών προσφορών. Συγκεκριμένα, με κάθε αγορά smartphone, tablet, wearable ή true wireless ακουστικών, κερδίζουν δώρο τον Φ.Π.Α., καθώς και 30% έκπτωση στην τοποθέτηση προστατευτικής μεμβράνης για όλα τα smartphones. Παράλληλα, διατίθεται έκπτωση €100 σε επιλεγμένα μοντέλα iPhone και σε όλα τα iPad ενώ στους πελάτες με την αγορά της νέας σειράς iPhone 18 Pro Max δίνεται δωρεάν τοποθέτηση προστατευτικής μεμβράνης, δώρο τα τρία πρώτα πάγια του προγράμματος σύνδεσης, καθώς και δωρεάν ραντεβού με την ομάδα των Tech Heroes για τη μεταφορά δεδομένων και την πλήρη ρύθμιση της νέας συσκευής. Επιπλέον, οι νέοι συνδρομητές μπορούν να αποκτήσουν απεριόριστα data και λεπτά ομιλίας για 9 μήνες με μόλις €13 τον μήνα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:12ANNOUNCEMENTS

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 10 βασικές συμβουλές για προστασία κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων

16:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο 450 πρατηριούχοι που δεν έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους – Πρόστιμα έως €15.000

16:10ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΕΘΑ - Διαγωνισμός ΕΠ.ΟΠ.: Πώς μπορούν να ενημερωθούν οι υποψήφιοι

16:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Απαγορεύτηκε η παρουσία των φιλάθλων του στο «Βελοντρόμ» - Η απόφαση των γαλλικών αρχών

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία ανατριχιαστικά πλάνα: Τραβάει βίντεο να πλησιάζει την τίγρη, λίγο πριν τον κατακρεουργήσει - Αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του

15:59ΦΑΡΜΑΚΟ

Κλινική και βιοϊατρική έρευνα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» - Συνεργασία με το Athens LifeTech Park

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Το πρωί στις σχολικές αίθουσες, το βράδυ OnlyFans - Ο ένας ρόλος γεμίζει την καρδιά, ο άλλος την τσέπη

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε οδηγούς με το κόλπο του σκασμένου ελαστικού στην Αττική - Είχαν «διεθνή καρριέρα»

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: SMS από το 112 σε Εύβοια, Σκύρο, Σποράδες για περιορισμό μετακινήσεων

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή Δούκα για ΤΕΕ: «Ζητήσαμε εδώ και μία εβδομάδα έλεγχο για τη Γκράβα και ακόμα περιμένουμε, μας λένε “από το Σάββατο και βλέπουμε”»

15:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Πυροσβεστικού Σώματος στο Προεδρικό Μέγαρο

15:41NEWSBOMB

Vodafone Ελλάδας: Νέο κατάστημα στο The Mall Athens

15:38ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: Ξεκινά η αποστολή sms για τον νέο κύκλο του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» - Πράσινο φως για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

15:35NEWSBOMB

Ρωσία: Το πρώτο 24ωρο χωρίς επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους στην Ουκρανία

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο φίλος της 20χρονης που πέθανε μετά από χρήση MDMA

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο θρίλερ της Νυρεμβέργης: Ο Κωδικός «7500» για αεροπειρατεία σε αεροσκάφος από Κέρκυρα σήμανε τον συναγερμό και «σήκωσε» τα Eurofigther

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Αττικής: Σε πλήρη επιφυλακή ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενόψει της κακοκαιρίας – Συστάσεις προς τους πολίτες

15:13WHAT THE FACT

Πωλείται ολόκληρο νησί στην Ισπανία με κάστρο του 1923, 11 υπνοδωμάτια και ηλιακά πάνελ: Πόσο κοστίζει

15:07ANNOUNCEMENTS

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά φέρνει στην Ελλάδα το Εθνικό Θέατρο της Μολδαβίας

15:04ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί το κόκκινο λάχανο μπορεί να πάρει μπλε χρώμα – Τι αλλάζει το λεμόνι ή το ξύδι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:01ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία την Τετάρτη λόγω κακοκαιρίας: Σε ποιες περιοχές θα γίνουν μαθήματα με τηλεκπαίδευση

13:55ΚΟΣΜΟΣ

«Μην κλαις, μπαμπά»: Τα τελευταία λόγια παρηγοριάς του 21χρονου Ιρανού που εκτελέστηκε μαζί με τον γαμπρό

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Παντού έκαναν ναρκωτικά στο πάρτι» λέει θαμώνας του event στο οποίο πέθανε η 20χρονη

09:27WHAT THE FACT

Το μουλάρι που βοήθησε στην κατασκευή του Παρθενώνα και εξασφάλισε ισόβια σύνταξη

15:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού βρέχει τώρα στην Αττική - Όλες οι περιοχές

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης για αεροσκάφος που έφτασε από Κέρκυρα - Απογειώθηκαν και Eurofighter

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο θρίλερ της Νυρεμβέργης: Ο Κωδικός «7500» για αεροπειρατεία σε αεροσκάφος από Κέρκυρα σήμανε τον συναγερμό και «σήκωσε» τα Eurofigther

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι «κόκκινες» περιοχές για τις επόμενες ώρες - Πού και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση Αρναούτογλου για την Αττική - Ποια θα είναι η δυσκολότερη ημέρα

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της Μαίρης Λίντα στο Μπουρνάζι - Την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Αντιδήμαρχος Αθηναίων στο Newsbomb.gr για Γκράβα: «Δεν βρέθηκε διαρροή φυσικού αερίου, αλλά οι μελέτες δεν αποτυπώνουν την εγκατάσταση, όσο μένει αναπάντητο το τι μυρίζει, θα μείνουν κλειστά τα σχολεία»

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε χολέρα στα νερά του Ασωπού

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: SMS από το 112 σε Εύβοια, Σκύρο, Σποράδες για περιορισμό μετακινήσεων

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος στο Newsbomb.gr: «Καιρικό κοκτέιλ» με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ - Πότε θα «χτυπήσει» στην Αττική

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση με την κατάταξη της ΕΣΣΟ Νοεμβρίου 2026: Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

15:04LIFESTYLE

Φαντασμαγορική Σακίρα - Αποθέωση στην αποχαιρετιστήρια συναυλία της στην Ισπανία

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Κατέθεσε η μητέρα του 22χρονου Γεράσιμου - «Είναι σαν να έσκασε πυρηνική βόμβα στο κεφάλι του»

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αναβαθμίστηκε σε κόκκινο το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Ποιες είναι οι επικίνδυνες περιοχές

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς - Οι δικαιούχοι

10:59LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Δεν φοβάμαι - Όλες οι φορολογικές μου υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ