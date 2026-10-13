Vodafone Ελλάδας: Νέο κατάστημα στο The Mall Athens

Η Vodafone εγκαινιάζει το νέο της κατάστημα στο The Mall Athens, δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο προορισμό τεχνολογίας. Μέχρι σήμερα, η Vodafone έχει εκσυγχρονίσει περισσότερα από 60 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης άνω των €15 εκατ. για τον μετασχηματισμό του δικτύου της και τη δημιουργία μιας ενιαίας και αναβαθμισμένης εμπειρίας για τους πελάτες.

Το ανανεωμένο κατάστημα φιλοξενεί μία από τις πληρέστερες προτάσεις συνδεσιμότητας και ψυχαγωγίας. Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά μια διευρυμένη γκάμα προϊόντων, όπως smartphones, tablets, accessories, wearables, smarthome, laptops, gaming, gadgets , smart tvs & projectors και να επιλέξουν εκείνα που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους. Στο πλαίσιο της προώθησης ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος για τα παιδιά, η Vodafone έχει δημιουργήσει την νέα κατηγορία «Τεχνολογία για Παιδιά», η οποία περιλαμβάνει μια επιλεγμένη σειρά από smartphones και αξεσουάρ που συμβάλλουν στην προστασία των ανηλίκων, περιορίζοντας την πρόσβασή τους σε social media, μηχανές αναζήτησης και ακατάλληλο περιεχόμενο.

Ειδικό χώρο εξυπηρέτησης έχει η ομάδα τεχνολογίας των Tech Heroes, η οποία παρέχει προσωποποιημένη υποστήριξη στους πελάτες, κάνοντας την τεχνολογία πιο απλή, κατανοητή και χρήσιμη για την καθημερινότητά τους. Οι επισκέπτες θα βρουν ακόμα υπηρεσίες όπως το Vodafone Tech Insurance, για ασφάλιση smartphones και tablets, το Vodafone Tech Protect, για προστασία οθόνης και το Vodafone Tech Service, για γρήγορη και αξιόπιστη επισκευή των συσκευών τους.

Μέσα από την επένδυση που υλοποιεί στα καταστήματά της, η Vodafone εκσυγχρονίζει και τα συστήματα πληροφορικής και συνδεσιμότητας. Το SD-WAN αποτελεί τη νέα γενιά δικτυακής υποδομής των καταστημάτων, που συνδυάζει τη σταθερή σύνδεση μέσω οπτικών ινών με το 5G. Έτσι, προσφέρει γρηγορότερες ταχύτητες, απρόσκοπτη συνδεσιμότητα που επιτρέπει στους πελάτες να εξυπηρετούνται ταχύτερα.

Το νέο κατάστημα στο The Mall Athens, μαζί με το κατάστημα στο Golden Hall, αποτελούν σημείο αναφοράς για τη νέα εποχή του δικτύου λιανικής της Vodafone, αποτυπώνοντας τη σύγχρονη εμπειρία τεχνολογίας που διαμορφώνεται σταδιακά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της.

Ξεχωριστές προσφορές στο κατάστημα Vodafone στο The Mall Athens

Oι πελάτες που θα επισκεφτούν το νέο κατάστημα στο The Mall Athens ως τις 5 Νοεμβρίου μπορούν να επωφεληθούν από μια σειρά ειδικών προσφορών. Συγκεκριμένα, με κάθε αγορά smartphone, tablet, wearable ή true wireless ακουστικών, κερδίζουν δώρο τον Φ.Π.Α., καθώς και 30% έκπτωση στην τοποθέτηση προστατευτικής μεμβράνης για όλα τα smartphones. Παράλληλα, διατίθεται έκπτωση €100 σε επιλεγμένα μοντέλα iPhone και σε όλα τα iPad ενώ στους πελάτες με την αγορά της νέας σειράς iPhone 18 Pro Max δίνεται δωρεάν τοποθέτηση προστατευτικής μεμβράνης, δώρο τα τρία πρώτα πάγια του προγράμματος σύνδεσης, καθώς και δωρεάν ραντεβού με την ομάδα των Tech Heroes για τη μεταφορά δεδομένων και την πλήρη ρύθμιση της νέας συσκευής. Επιπλέον, οι νέοι συνδρομητές μπορούν να αποκτήσουν απεριόριστα data και λεπτά ομιλίας για 9 μήνες με μόλις €13 τον μήνα.