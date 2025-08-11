Νομικές Σπουδές με Παγκόσμιες Προοπτικές: Κυβερνοασφάλεια, AI και Ειδίκευση στα Νέα Δεδομένα

Στις παραδοσιακές επιλογές ο μελλοντικός απόφοιτος Νομικής θα πρέπει να έχει κατά νου ότι οι επαγγελματικές επιλογές της νομικής διευρύνονται και επηρεάζεται σημαντικά από διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Τίποτα όμως δεν μπορεί να συγκριθεί με τις τεχνολογικές αλλαγές και την τεχνητή νοημοσύνη (AI), οι οποίες διαμορφώνουν διάφορες τάσεις στον τομέα. Ορισμένες από αυτές τις τάσεις περιλαμβάνουν:

Α) Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) και Προστασία Δεδομένων (Data Protection): Η αύξηση των κυβερνοεγκλημάτων και η αυξανόμενη προβληματική σχετικά με την προστασία των δεδομένων δημιουργούν αυξημένη ζήτηση για νομικούς με ειδίκευση σε αυτούς τους τομείς.

Β) Αυτοματοποίηση και Τεχνητή Νοημοσύνη (AI): Η χρήση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα σε διάφορους τομείς της νομικής, όπως η έρευνα νομικών προηγούμενων, η διαχείριση των νομικών εγγράφων και η πρόβλεψη αποτελεσμάτων υποθέσεων.

Γ) Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη: Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στη διαχείριση υποθέσεων, όπως η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και εγγράφων στα δικαστήρια, μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την προσβασιμότητα της δικαιοσύνης.

Αυτές οι τάσεις δείχνουν πώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν και αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο νομικός τομέας, καθώς και τις ανάγκες για εξειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα της νομικής.

Μεγεθύνεται η αγορά νομικών υπηρεσιών διεθνώς

Στη σημερινή εποχή η αγορά των νομικών υπηρεσιών διεθνώς γιγαντώνεται χρόνο με τον χρόνο.

Η αυξανόμενη ζήτηση για νομικές υπηρεσίες σε μια σειρά πεδίων της ανθρώπινης δραστηριότητας καθιστά τις νομικές σπουδές μία από τις κορυφαίες επιλογές εκπαίδευσης και καριέρας. Άλλωστε, αυτή η επιλογή ανοίγει τον δρόμο σε ευκαιρίες καριέρας και άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης με μια ευρεία γκάμα εφαρμογής του πτυχίου της Νομικής. Είτε ακολουθώντας την οδό της μάχιμης δικηγορίας ή της εταιρικής δικηγορίας είτε το μονοπάτι μιας εναλλακτικής καριέρας στη δημόσια διοίκηση, την πολιτική και το διπλωματικό σώμα, η επιλογή των νομικών σπουδών είναι το απόλυτο εφόδιο για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Σπουδές Νομικής Ελληνικού Δικαίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (European University Cyprus-EUC) προσφέρει αυτοτελές πτυχίο Νομικής Ελληνικού Δικαίου. Μάλιστα, η ύλη των μαθήματων, τα συγγράμματα και οι ώρες διδασκαλίας είναι ακριβώς αντίστοιχα των Ελληνικών Νομικών Σχολών. Το πτυχίο Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφαλίζει την εγγραφή στα Μητρώα Ασκούμενων Δικηγορών της Ελλάδας χωρίς εξετάσεις επάρκειας και στους Δικηγορικούς Συλλόγους στην Κύπρο.

Φοιτώντας στη Νομική Σχολή του EUC εφοδιάζεστε με δεξιότητες έρευνας και αναλυτικής και κριτικής σκέψης, που είναι εκ των ων ουκ άνευ εφόδια για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Οι φοιτητές μάλιστα έχουν μέσω της Νομικής Σχολής του EUC πρόσβαση στα ευρωπαϊκά νομικά όργανα, καθώς συμμετέχουν σε οργανωμένες επισκέψεις σε αυτά, ενώ παρακολουθούν μαθήματα και στο Διεθνές Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Έχουν την ευκαιρία δε να παρακολουθήσουν και δίκες στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά και στα Ποινικά Δικαστήρια της Κύπρου και της Ελλάδας.

Με ένα ακαδημαϊκό προσωπικό που απαρτίζεται από διδάσκοντες με εκπαιδευτική εμπειρία σε κορυφαία πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, με πλούσιο και αναγνωρισμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο, αλλά και με εμπειρία μάχιμης δικηγορίας η Νομική Σχολή του EUC διαθέτει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που την κάνει να ξεχωρίζει.

Το EUC δίνει επίσης μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της απασχολησιμότητας, ανοίγοντας τον δρόμο για πρακτική άσκηση σε δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρείες. Οι απόφοιτοι της Νομικής Σχολής του έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε δικηγορικά γραφεία, στο εταιρικό δίκαιο, στο δικονομικό δίκαιο, στο ναυτιλιακό δίκαιο, στο περιβαλλοντικό δίκαιο, αλλά και σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει στον φοιτητή μια μοναδική εμπειρία βιωματικής μάθησης, ενισχύει την κριτική του σκέψη, εμπλουτίζει τη γνώση του και αναπτύσσει τις επαγγελματικές του δεξιότητες, διευρύνοντας τον ορίζοντα της σταδιοδρομίας του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/el/ ή να επικοινωνήσετε στο email admit@euc.ac.cy και στο 0035722713000.

Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 6 Οκτωβρίου 2025