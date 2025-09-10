Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Το ευέλικτο μέλλον στις σπουδές είναι ήδη εδώ

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Το ευέλικτο μέλλον στις σπουδές είναι ήδη εδώ
Σήμερα, όταν κάποιος ακούει τη λέξη «σπουδές», δεν σκέφτεται απαραίτητα μία αίθουσα διδασκαλίας με αμφιθέατρο, πίνακα, έδρανα. Διότι πλέον, η ανώτατη εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και την παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως.

Πράγματι, στις μέρες μας η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε τέτοιον βαθμό, με αποτέλεσμα να αποτελεί πλέον συμπλήρωμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που προσφέρει ευελιξία, καθώς η διδασκαλία μεταφέρεται εκτός των κτηρίων των πανεπιστημίων. Αυτό σημαίνει πως οι σύγχρονοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που διδάσκονται από έμπειρους και διακεκριμένους καθηγητές στον χώρο και τον χρόνο που επιθυμούν, γεγονός που τους επιτρέπει να συνδυάζουν πιο εύκολα τις σπουδές με τις κοινωνικές ή ακόμη και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη μας το γεγονός ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση καλύπτει τις εξατομικευμένες ανάγκες των φοιτητών, δεν είναι τυχαίο που θεωρείται το μέλλον της εκπαίδευσης. Και σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC), ένα από τα πιο σημαντικά πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της Νότιας Ευρώπης, προσφέροντας πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως, ώστε οι φοιτητές να πραγματοποιούν τις σπουδές που επιθυμούν, με τρόπο που διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Και σίγουρα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το EUC συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια στην Ευρώπη.

Ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για όλους

Κάποτε δεν ήταν σίγουρο ότι όλοι οι άνθρωποι θα είχαν την ευκαιρία να σπουδάσουν. Το 2025 όμως, η κατάσταση έχει αλλάξει και οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν έναν τρόπο εκπαίδευσης, που όχι μόνο δεν αποκλείει κάποιον από τη διαδικασία, αλλά προσαρμόζεται και στην καθημερινότητά τους.

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Διότι αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και δίνει μία ολοκληρωμένη διάσταση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως εναλλακτική επιλογή. Μάλιστα, επιτρέπει στους φοιτητές να έχουν τον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, χωρίς να αποκλείεται κάποιος από την πρόσβαση στη μάθηση, καθώς όλοι μπορούν να συνδυάζουν τις επαγγελματικές και κοινωνικές τους υποχρεώσεις με τις σπουδές στον δικό του χώρο και χρόνο. Αναλυτικά τα προγράμματα σπουδών ΕΔΩ.

Σπουδές που προσαρμόζονται στις ανάγκες του φοιτητή

picture9.jpg

Οι σπουδές που θα ακολουθήσουν οι φοιτητές αποτελούν έναν παράγοντα που διαμορφώνει σε σημαντικό βαθμό το μέλλον τους. Γι’ αυτό οφείλουν να επιλέξουν εκείνη τη σχολή που αντανακλά τα ενδιαφέροντά τους και θα συμβάλλει στην εξέλιξη όχι μόνο του γνωστικού τους επιπέδου, αλλά και των hard και soft skills τους.

Τα εξ αποστάσεως προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, πάντως, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, και μάλιστα με τον πλέον ευέλικτο τρόπο για τους φοιτητές, που λαμβάνει υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες τους, αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Επιπρόσθετα, το διδακτικό προσωπικό είναι έμπειρο και καταρτισμένο, ενώ το εκπαιδευτικό υλικό χαρακτηρίζεται από αρτιότητα και αξιοποιεί επικαιροποιημένες πηγές. Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Blackboard και σε άλλα σύγχρονα εργαλεία για οργάνωση και διεξαγωγή τηλεσυναντήσεων και διαδικτυακής συνεργασίας, καθώς και οnline πρόσβαση στην πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη, αλλά και 24ωρη online τεχνική υποστήριξη.

Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το μοντέλο που ακολουθεί η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, δεν θεωρείται τυχαία πετυχημένο. Και αυτό διότι βασίζεται στον άρτιο σχεδιασμό των διαδικασιών μάθησης, ο οποίος προβλέπει τη συνεργασία τόσο μεταξύ φοιτητών, όσο και μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων, καθώς και το mentoring των φοιτητών από το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του πανεπιστημίου, αλλά και την αξιοποίηση των μέσων μάθησης, όπως το περιβάλλον μάθησης, τα περιεχόμενα μαθημάτων και τα εργαλεία μάθησης.

Σπουδές 5 Αστέρων

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην αξιολόγηση του 2024 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities έλαβε για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/el/ ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους του Τμήματος Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 00357-22713000 ή στο admit@euc.ac.cy

Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 6 Οκτωβρίου 2025

