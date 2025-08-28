Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

Από τον Σεπτέμβριο, το μάθημα της κολύμβησης περνά επίσημα στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων, φέρνοντας τους μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού πιο κοντά όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στην ασφάλεια στο νερό.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να καθιερώσει την κολύμβηση ως υποχρεωτικό μάθημα Φυσικής Αγωγής, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την καλλιέργεια μιας δεξιότητας που μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, κάθε παιδί θα παρακολουθεί δέκα δίωρα μαθήματα ανά τρίμηνο, σε μικρές ομάδες. Η αναλογία είναι ένας γυμναστής ανά δέκα μαθητές, ενώ μέσα στην πισίνα θα βρίσκεται πάντα και τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια. Τα μαθήματα θα γίνονται σε δημοτικά και κρατικά κολυμβητήρια, ενώ η μεταφορά των παιδιών από και προς το σχολείο θα γίνεται χωρίς κόστος για τους γονείς. Στο τέλος κάθε κύκλου, οι μαθητές θα λαμβάνουν δίπλωμα συμμετοχής.

Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, είναι οι υποδομές. Αυτή τη στιγμή, σε όλη τη χώρα λειτουργούν περίπου 100 κλειστές πισίνες – αριθμός που δεν επαρκεί για να καλύψει την αναμενόμενη ζήτηση. Για τον λόγο αυτό το Υπουργείο σχεδιάζει εναλλακτικές λύσεις: από την αναβάθμιση παλαιών εγκαταστάσεων και την τοποθέτηση λυόμενων πισινών σε περιοχές χωρίς κολυμβητήριο, μέχρι τη δημιουργία παράκτιων δεξαμενών στη θάλασσα. Σε 12 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου σήμερα δεν υπάρχει πισίνα, οι συζητήσεις με τους δήμους βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Την εκπαίδευση θα αναλάβουν καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) με εξειδίκευση στην κολύμβηση. Εκεί όπου δεν επαρκεί το μόνιμο προσωπικό, θα προσλαμβάνονται αναπληρωτές. Η αναλογία εκπαιδευτικών-μαθητών έχει καθοριστεί στο 1 προς 10, ενώ για τα τμήματα ειδικής αγωγής θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών.

Η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την κολύμβηση «βασική δεξιότητα ζωής και εθνική προτεραιότητα», επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στην εκμάθηση κολύμβησης, αλλά περιλαμβάνει και τεχνικές ναυαγοσωστικής. «Ο πνιγμός είναι μία από τις συχνότερες αιτίες ακούσιου θανάτου διεθνώς. Στην Ελλάδα, μόνο την τετραετία 2020-2024 καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 357 θάνατοι τον χρόνο από υδάτινα ατυχήματα – οι περισσότεροι σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από την ακτή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το νέο πρόγραμμα φιλοδοξεί να αλλάξει τη σχέση των παιδιών με το νερό, κάνοντάς τα πιο σίγουρα και πιο προετοιμασμένα σε κάθε περίσταση. Η εκμάθηση της κολύμβησης στο σχολείο δεν είναι απλώς μια ακόμα δραστηριότητα· είναι μια επένδυση στη ζωή, στην πρόληψη και στην ασφάλεια της επόμενης γενιάς.

