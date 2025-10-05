Σοφία Ζαχαράκη στο Spetses Mini Marathon: Ανανεωμένα σχολεία και συμπερίληψη παιδιών με αναπηρία

Με θερμό χειροκρότημα προς τα μικρά παιδιά που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό Spetses Mini Marathon η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη ξεκίνησε την ομιλία της μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

Η Σοφία Ζαχαράκη εστίασε στον συμπεριληπτικό χαρακτήρα του διαγωνισμού καθώς έλαβαν μέρος και παιδιά με αναπηρία.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις δράσεις του υπουργείου Παιδείας, καθώς «φέτος πολλά σχολεία ανά τη χώρα έχουν ανακαινισμένουςχώρους, νέες αθλητικές εγκαταστάσεις, πιο φωτεινές αίθουσες και καλύτερη δομή». Πρόσθεσε πως «2.500 σχολεία θα έχουν ανακαινιστεί μέχρι το 2027».

Κλείνοντας η Σοφία Ζαχαράκη ευχαρίστησε όσους έδωσαν το «παρών» -γονείς και παιδιά- καθώς όλοι μαζί έδωσαν «έναν διαφορετικό τόνο στο τι σημαίνει ευεξία, ψυχική υγεία και ενδυνάμωση».

Τι είναι το Spetses Mini Marathon

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα multi-sport events στην Ελλάδα. Είναι ένας σημαντικός αθλητικός θεσμός που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο νησί των Σπετσών.

Δεν πρόκειται για έναν τυπικό μαραθώνιο (42,195 χιλιομέτρων), αλλά για ένα τριήμερο φεστιβάλ που περιλαμβάνει μια πληθώρα αγωνισμάτων δρόμου και κολύμβησης, προσελκύοντας χιλιάδες επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές από όλο τον κόσμο.

Διαβάστε επίσης