Ελληνικά Κολλέγια: Δήλωση του Προέδρου για τον ρόλο των Κολλεγίων στην ελληνική εκπαίδευση

Η Ένωση Ελληνικών Κολεγίων, η οποία εκπροσωπεί την πλειονότητα των ελληνικών κολεγίων, θεωρεί σημαντικό να υπενθυμίσει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα κολέγια στην ελληνική εκπαίδευση εδώ και 30 χρόνια.

Επί τρεις δεκαετίες, τα ελληνικά κολέγια προσφέρουν σε χιλιάδες νέους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν υψηλού επιπέδου σπουδές στην Ελλάδα, μέσα από συνεργασίες με αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, αποκτώντας αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Με τον τρόπο αυτό, τα κολέγια έχουν προσφέρει μία ουσιαστική και αξιόπιστη λύση στην ελληνική οικογένεια, επιτρέποντας στα παιδιά της να σπουδάζουν στον τόπο τους, περιορίζοντας σημαντικά το οικονομικό βάρος που συνεπάγονται οι σπουδές στο εξωτερικό.

Η ποιότητα και η αξιοπιστία τους αποδεικνύονται στην πράξη από τους δεκάδες χιλιάδες αποφοίτους τους, οι οποίοι εδώ και δεκαετίες έχουν ενταχθεί με επιτυχία στην αγορά εργασίας και έχουν διακριθεί επαγγελματικά τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Τα ελληνικά κολέγια δεν αποτελούν πλέον απλώς μία εναλλακτική εκπαιδευτική επιλογή. Αποτελούν έναν καταξιωμένο θεσμό με μακρά ιστορία, διεθνείς συνεργασίες και αποδεδειγμένη προσφορά στην Ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Βασίλειος Δασκαλάκης

Πρόεδρος «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ»

Πρόεδρος BCA College