Δεν εικονογραφήσαμε οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου, λένε οι εκδόσεις για το βιβλίο Β' Δημοτικού

Σε δελτίο τύπου που εκδόθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09), οι εκδόσεις Νήσος απορρίπτουν κατηγορηματικά την ερμηνεία ότι στις επίμαχες εικόνες απεικονίζονται οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου και υποστηρίζουν ότι έχουν ερμηνευθεί λανθασμένα

Χρύσα Γρίβα

Δεν εικονογραφήσαμε οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου, λένε οι εκδόσεις για το βιβλίο Β' Δημοτικού
ΠΑΙΔΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι εκδόσεις Νήσος αρύνται ότι οι εικόνες στο βιβλίο της Β' Δημοτικού απεικονίζουν οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου, υποστηρίζοντας ότι έχουν ερμηνευθεί λανθασμένα.
  • Η μία εικόνα παρουσιάζει μονογονεϊκή οικογένεια με μητέρα και δύο παιδιά, ενώ η άλλη απεικονίζει οικογένεια με πατέρα, μητέρα και δύο παιδιά.
  • Οι εκδόσεις επικρίνουν τα δημοσιεύματα που παραποιούν το περιεχόμενο και αναφέρουν ότι έχουν προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για την προστασία του βιβλίου και των δημιουργών του.
  • Δηλώνουν αποδοχή των αρχών της συμπερίληψης και του σεβασμού της διαφορετικότητας, αλλά καταδικάζουν τη συκοφάντηση και την παραπληροφόρηση σχετικά με το βιβλίο.
  • Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά από αντιδράσεις, ακόμη και από βουλευτές, χωρίς να έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από το υπουργείο Παιδείας.
Snapshot powered by AI

Δεν εικονογραφήσαμε οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου, απαντούν οι εκδόσεις Νήσος για το νέο βιβλίο Γλώσσας της Β' Δημοτικού και τις εικόνες που παρουσιάζονται στην ενότητα «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;».

Σε δελτίο τύπου που εκδόθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09), οι εκδόσεις Νήσος απορρίπτουν κατηγορηματικά την ερμηνεία ότι στις επίμαχες εικόνες απεικονίζονται οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου και υποστηρίζουν ότι έχουν ερμηνευθεί λανθασμένα.

Διευκρινίζεται μάλιστα, ότι στη μία περίπτωση απεικονίζεται μία μονογονεϊκή οικογένεια, με μία μητέρα και δύο παιδιά, και στη δεύτερη μία οικογένεια με πατέρα, μητέρα και δύο παιδιά. «Από ότι φαίνεται μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει κοντά μαλλιά, πόσο μάλλον μια μητέρα», αναφέρεται μάλιστα με δεικτικό τρόπο στην ανακοίνωση.

Η απάντηση έρχεται μία ημέρα μετά την αποκάλυψη πως στο πολλαπλό βιβλίο που έχει εγκριθεί για τους μαθητές της Β' Δημοτικού, ηλικίας 7 ετών, στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;» περιλαμβάνεται αναφορά στις «διαφορετικές μορφές οικογένειας», που συνοδεύεται από εικονογράφηση με καρτουνίστικα χαρακτηριστικά.

Οι εικόνες ερμηνεύτηκαν ως οικογένειες με δύο γυναίκες (εικόνα 1) και δύο άνδρες (εικόνα 4) ως γονείς.

oikogenia-b-dimotikou.png

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν ακόμη και από βουλευτές όπως ο Νότης Μηταράκης, την παρέμβαση του Παύλου Μαρινάκη και χωρίς το υπουργείο Παιδείας να έχει εκδώσει επίσημη απάντηση, οι εκδόσεις Νήσος με μία επιθετικού ύφους ανακοίνωση, επιχειρούν να εξηγήσουν τι έχει συμβεί. Στο δελτίο τύπου γίνεται λόγος για «ψευδή και παραπλανητική» παρουσίαση του περιεχομένου του βιβλίου, αν και δηλώνεται σαφώς ότι είναι αποδεκτές πλήρως οι αρχές της συμπερίληψης και του σεβασμού της διαφορετικότητας. Τέλος, γνωστοποιείται πως έχουν προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για την προστασία, όπως αναφέρουν, του βιβλίου, των συγγραφέων, των εκδόσεων αλλά και του θεσμού του πολλαπλού βιβλίου.

Το δελτίο τύπου των εκδόσεων Νήσος

Τις τελευταίες μέρες ανακινείται από μερίδα του τύπου κακόβουλη και ενορχηστρωμένη επίθεση συντηρητικών κύκλων στο βιβλίο της Γλώσσας Β΄ δημοτικού των εκδόσεών μας. Επίθεση που επιπροσθέτως είναι ψευδής και παραπλανητική καθώς ερμηνεύει μέρος της εικονογράφησης του βιβλίου με κριτήριο τα δικά της ιδεοληπτικά και αντιδημοκρατικά μέτρα και σταθμά. Παραποιείται το περιεχόμενο δύο εικόνων και παραπληροφορείται σκόπιμα το κοινό καταγγέλλοντας θέσεις θεσμοθετημένες από το ελληνικό κοινοβούλιο.

Στην ενότητα του βιβλίου «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;» παρουσιάζονται εικονογραφήσεις διαφορετικών κοινωνικών σχέσεων που δύνανται να αφορούν τη ζωή ενός παιδιού, π.χ. γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, φίλοι κ.ο.κ. Η εικόνα με αριθμό 1 παρουσιάζει μια μονογονεϊκή οικογένεια (μία μητέρα) με δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, το οποίο παίζει με ένα κουνέλι. Εδώ παραπλανητικά αναφέρεται ότι απεικονίζεται οικογένεια «με δύο γυναίκες και ένα παιδί. Η εικόνα 4, απεικονίζει οικογένεια ετερόφυλων ατόμων (πατέρας και μητέρα) με δύο παιδιά και όχι δύο μπαμπάδες με δύο παιδιά, όπως παραπλανητικά διακινείται. Από ότι φαίνεται μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει κοντά μαλλιά, πόσο μάλλον μια μητέρα.

Είναι προφανές ότι ως δημοκρατικοί πολίτες αποδεχόμαστε πλήρως τις αρχές της συμπερίληψης, την ισοτιμίας και του σεβασμού της διαφοράς, επομένως και των διαφορετικά δομημένων οικογενειών, τις οποίες κάθε σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία αποδέχεται και έχει θεσμοθετήσει και νομικά. Φυσικά αποδεχόμαστε την έκφραση αντίθετων απόψεων καθώς πάντα στην ιστορία υπάρχουν πρόσωπα που αντιστέκονται (μάταια βέβαια) στην δημοκρατική πρόοδο. Δεν θα ανεχτούμε όμως την σκόπιμη παραποίηση του περιεχόμενου και συκοφάντηση του βιβλίου, των συγγραφέων και των εκδόσεών μας. Και για τον λόγο αυτό έχουμε προβεί στις αναγκαίες νομικές ενέργειες, ώστε να προστατεύσουμε και την προσωπικότητά μας και το θεσμό του πολλαπλού βιβλίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:11ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 29χρονος παρασύρει την 24χρονη

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Αεροσκάφος προσέκρουσε σε στύλο λίγα λεπτά μετά την προσγείωση του - Δείτε βίντεο

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Τι λέει η 68χρονη που έκρυψε την νεκρή μητέρα της για περισσότερο από 10 χρόνια

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης: Καίει κοντά σε σπίτια - Ήχησε το 112

18:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το «Χρόνος από Δεύτερο Χέρι» έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 9 Οκτωβρίου

18:01ΕΛΛΑΔΑ

«Του έλεγε να ηρεμήσει κι αυτός πήγε να τον μαχαιρώσει»: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στο Newsbomb πού εισέβαλε ο 31χρονος στο ΑΤ Μάνδρας

17:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: «Έσπασε» τις 2.700 μονάδες για πρώτη φορά από το 2009

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Έγραψε ιστορία ο Σπύρος Χρυσικόπουλος: Κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία σε 31 ώρες και 50 λεπτά

17:47ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει 2ήμερη δράση ενημέρωσης για την Υγεία στο ακριτικό Αγαθονήσι

17:44ΕΥ ΖΗΝ

Δέκα ασκήσεις για τον εγκέφαλο που μπορείτε να εντάξετε στην καθημερινή σας ζωή 

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ βγαίνει εκτός ελέγχου και επιτίθεται με κινήσεις καράτε σε άνδρα: «Μας είχαν προειδοποιήσει»

17:40ANNOUNCEMENTS

Ο Γιάννης Βιτζηλαίος αναλαμβάνει Chief Commercial Officer Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ

17:38ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το νέο Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) Θεσσαλονίκης

17:30ΚΟΣΜΟΣ

«Σε ευχαριστώ που είσαι ο φύλακας άγγελος μας»: Το συγκινητικό αφιέρωμα της κόρης του Στιβ Ίργουιν 20 χρόνια μετά τον θάνατό του

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη 30χρονη για εμπορία ανθρώπων και επαιτεία

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

17:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Γουίτκοφ και Κούσνερ, μεταβαίνουν σε Μόσχα και Κίεβο

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στο Δίστομο Βοιωτίας - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Μαϊμού αστυνομικός εξαπάτησε ηλικιωμένη και άρπαξε 43.000 ευρώ

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Χαλκιδική - Επιχειρεί και ελικόπτερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Βίντεο από κλειστό κύκλωμα έχει καταγράψει τον αντιπρόεδρο του κόμματος CHP Μπερχάν Σιμσέκ να χτυπά τη σύντροφό του

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση στο ΑΤ Μάνδρας: 31χρονος εισέβαλε στο Τμήμα, απάντησαν με πυρά οι αστυνομικοί

09:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 39άρια και... κακοκαιρία από την Ιταλία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

16:55ΠΑΙΔΕΙΑ

«Μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει κοντά μαλλιά»: Δεν εικονογραφήσαμε οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου, απαντά ο εκδοτικός οίκος για το βιβλίο της Β' Δημοτικού

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ανάβυσσο - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

09:57ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Δραματική επιδείνωση - «Προμηθευτείτε τρόφιμα και νερό» προειδοποιεί η Βρετανία

17:04ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται πτώση θερμοκρασίας και βροχές το επόμενο δεκαπενθήμερο

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ βγαίνει εκτός ελέγχου και επιτίθεται με κινήσεις καράτε σε άνδρα: «Μας είχαν προειδοποιήσει»

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης για προκαταβολή φόρου, τεκμαρτά, εισφορές

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Χαλκιδική - Επιχειρεί και ελικόπτερο

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης: Καίει κοντά σε σπίτια - Ήχησε το 112

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο αεροδρόμιο Gatwick: Καθηλώθηκαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Λονδίνου

16:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Οι εκπλήξεις στα μέτρα Μητσοτάκη - Τι θα πει για αγρότες, οικογένειες, μεσαία τάξη

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με τις νέες ταυτότητες - Τα SMS που αδειάζουν λογαριασμούς

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αιτωλοακαρνανία: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα

18:01ΕΛΛΑΔΑ

«Του έλεγε να ηρεμήσει κι αυτός πήγε να τον μαχαιρώσει»: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στο Newsbomb πού εισέβαλε ο 31χρονος στο ΑΤ Μάνδρας

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες από αδιανόητο τροχαίο στην Ηλιούπολη: Ταξί που εμβολίστηκε από κλεμμένο ΙΧ, λίγο έλειψε να πέσει σε αυλή πολυκατοικίας

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Έκτελεσαν μουσικό των Camilo Séptimo, τη σύζυγό του και την 3χρονη κόρη τους - Νεκρή και η νταντά

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για τη Μαρία Κανελλοπούλου - «Δεν κινδυνεύει» καθησυχάζουν οι οικείοι της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ