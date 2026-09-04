Δεν εικονογραφήσαμε οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου, λένε οι εκδόσεις για το βιβλίο Β' Δημοτικού

Snapshot Οι εκδόσεις Νήσος αρύνται ότι οι εικόνες στο βιβλίο της Β' Δημοτικού απεικονίζουν οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου, υποστηρίζοντας ότι έχουν ερμηνευθεί λανθασμένα.

Η μία εικόνα παρουσιάζει μονογονεϊκή οικογένεια με μητέρα και δύο παιδιά, ενώ η άλλη απεικονίζει οικογένεια με πατέρα, μητέρα και δύο παιδιά.

Οι εκδόσεις επικρίνουν τα δημοσιεύματα που παραποιούν το περιεχόμενο και αναφέρουν ότι έχουν προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για την προστασία του βιβλίου και των δημιουργών του.

Δηλώνουν αποδοχή των αρχών της συμπερίληψης και του σεβασμού της διαφορετικότητας, αλλά καταδικάζουν τη συκοφάντηση και την παραπληροφόρηση σχετικά με το βιβλίο.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά από αντιδράσεις, ακόμη και από βουλευτές, χωρίς να έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από το υπουργείο Παιδείας. Snapshot powered by AI

Δεν εικονογραφήσαμε οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου, απαντούν οι εκδόσεις Νήσος για το νέο βιβλίο Γλώσσας της Β' Δημοτικού και τις εικόνες που παρουσιάζονται στην ενότητα «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;».

Σε δελτίο τύπου που εκδόθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09), οι εκδόσεις Νήσος απορρίπτουν κατηγορηματικά την ερμηνεία ότι στις επίμαχες εικόνες απεικονίζονται οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου και υποστηρίζουν ότι έχουν ερμηνευθεί λανθασμένα.

Διευκρινίζεται μάλιστα, ότι στη μία περίπτωση απεικονίζεται μία μονογονεϊκή οικογένεια, με μία μητέρα και δύο παιδιά, και στη δεύτερη μία οικογένεια με πατέρα, μητέρα και δύο παιδιά. «Από ότι φαίνεται μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει κοντά μαλλιά, πόσο μάλλον μια μητέρα», αναφέρεται μάλιστα με δεικτικό τρόπο στην ανακοίνωση.

Η απάντηση έρχεται μία ημέρα μετά την αποκάλυψη πως στο πολλαπλό βιβλίο που έχει εγκριθεί για τους μαθητές της Β' Δημοτικού, ηλικίας 7 ετών, στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;» περιλαμβάνεται αναφορά στις «διαφορετικές μορφές οικογένειας», που συνοδεύεται από εικονογράφηση με καρτουνίστικα χαρακτηριστικά.

Οι εικόνες ερμηνεύτηκαν ως οικογένειες με δύο γυναίκες (εικόνα 1) και δύο άνδρες (εικόνα 4) ως γονείς.

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν ακόμη και από βουλευτές όπως ο Νότης Μηταράκης, την παρέμβαση του Παύλου Μαρινάκη και χωρίς το υπουργείο Παιδείας να έχει εκδώσει επίσημη απάντηση, οι εκδόσεις Νήσος με μία επιθετικού ύφους ανακοίνωση, επιχειρούν να εξηγήσουν τι έχει συμβεί. Στο δελτίο τύπου γίνεται λόγος για «ψευδή και παραπλανητική» παρουσίαση του περιεχομένου του βιβλίου, αν και δηλώνεται σαφώς ότι είναι αποδεκτές πλήρως οι αρχές της συμπερίληψης και του σεβασμού της διαφορετικότητας. Τέλος, γνωστοποιείται πως έχουν προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για την προστασία, όπως αναφέρουν, του βιβλίου, των συγγραφέων, των εκδόσεων αλλά και του θεσμού του πολλαπλού βιβλίου.

Το δελτίο τύπου των εκδόσεων Νήσος

Τις τελευταίες μέρες ανακινείται από μερίδα του τύπου κακόβουλη και ενορχηστρωμένη επίθεση συντηρητικών κύκλων στο βιβλίο της Γλώσσας Β΄ δημοτικού των εκδόσεών μας. Επίθεση που επιπροσθέτως είναι ψευδής και παραπλανητική καθώς ερμηνεύει μέρος της εικονογράφησης του βιβλίου με κριτήριο τα δικά της ιδεοληπτικά και αντιδημοκρατικά μέτρα και σταθμά. Παραποιείται το περιεχόμενο δύο εικόνων και παραπληροφορείται σκόπιμα το κοινό καταγγέλλοντας θέσεις θεσμοθετημένες από το ελληνικό κοινοβούλιο.

Στην ενότητα του βιβλίου «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;» παρουσιάζονται εικονογραφήσεις διαφορετικών κοινωνικών σχέσεων που δύνανται να αφορούν τη ζωή ενός παιδιού, π.χ. γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, φίλοι κ.ο.κ. Η εικόνα με αριθμό 1 παρουσιάζει μια μονογονεϊκή οικογένεια (μία μητέρα) με δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, το οποίο παίζει με ένα κουνέλι. Εδώ παραπλανητικά αναφέρεται ότι απεικονίζεται οικογένεια «με δύο γυναίκες και ένα παιδί. Η εικόνα 4, απεικονίζει οικογένεια ετερόφυλων ατόμων (πατέρας και μητέρα) με δύο παιδιά και όχι δύο μπαμπάδες με δύο παιδιά, όπως παραπλανητικά διακινείται. Από ότι φαίνεται μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει κοντά μαλλιά, πόσο μάλλον μια μητέρα.

Είναι προφανές ότι ως δημοκρατικοί πολίτες αποδεχόμαστε πλήρως τις αρχές της συμπερίληψης, την ισοτιμίας και του σεβασμού της διαφοράς, επομένως και των διαφορετικά δομημένων οικογενειών, τις οποίες κάθε σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία αποδέχεται και έχει θεσμοθετήσει και νομικά. Φυσικά αποδεχόμαστε την έκφραση αντίθετων απόψεων καθώς πάντα στην ιστορία υπάρχουν πρόσωπα που αντιστέκονται (μάταια βέβαια) στην δημοκρατική πρόοδο. Δεν θα ανεχτούμε όμως την σκόπιμη παραποίηση του περιεχόμενου και συκοφάντηση του βιβλίου, των συγγραφέων και των εκδόσεών μας. Και για τον λόγο αυτό έχουμε προβεί στις αναγκαίες νομικές ενέργειες, ώστε να προστατεύσουμε και την προσωπικότητά μας και το θεσμό του πολλαπλού βιβλίου.

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