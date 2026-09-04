ΥΠΑΙΘ για βιβλία Β’ Δημοτικού: Δεν αποτελούν επιλογές πολιτικής ηγεσίας, αξιολογούνται από επιτροπές

Snapshot Τα σχολικά βιβλία αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και δεν αποτελούν επιλογές της πολιτικής ηγεσίας.

Μετά την ένταξη βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων, υπάρχει πλατφόρμα καταγραφής λαθών και επισημάνσεων για συνεχή ενημέρωση και βελτιώσεις.

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση προωθεί το μοντέλο του Πολλαπλού Βιβλίου, παρέχοντας περισσότερες επιστημονικά αξιολογημένες επιλογές και παιδαγωγική ευελιξία στα σχολεία.

Ο εκδοτικός οίκος «Νήσος» αρνείται τις κατηγορίες για παραποίηση περιεχομένου στο βιβλίο της Γλώσσας Β΄ Δημοτικού και έχει προχωρήσει σε νομικές ενέργειες κατά όσων διακινούν ψευδείς πληροφορίες.

Το βιβλίο απεικονίζει διαφορετικές μορφές οικογενειών, συμπεριλαμβανομένων μονογονεϊκών, σύμφωνα με θεσμοθετημένες αξίες συμπερίληψης και ισοτιμίας. Snapshot powered by AI

Απάντηση έδωσαν κύκλοι του υπουργείου Παιδείας, μετά τις αντιδράσεις που έφερε η αποκάλυψη ότι σε τουλάχιστον δύο εκ των σχολικών βιβλίων που πρόκειται να διανεμηθούν στα σχολεία στο πλαίσιο του θεσμού του «πολλαπλού βιβλίου», γίνεται αναφορά στις «διαφορετικές μορφές οικογένειας» - κάτι που, όπως καταγγέλλεται, είναι «πιστή εφαρμογή της woke ατζέντας»

Πηγές του ΥΠΑΙΘ, σημείωναν πως «το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων δεν καθορίζεται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, αλλά αξιολογείται από αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές, βάσει των διαδικασιών που προβλέπει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ακριβώς ώστε η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού να πραγματοποιείται με επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια και να μην εξαρτάται από την προσωπική κρίση του εκάστοτε υπουργού».

«Υπάρχει πλατφόρμα καταγραφής επισημάνσεων και παραλήψεων»

Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι η διαδικασία δεν σταματά με την ένταξη ενός βιβλίου στο Μητρώο. «Πέρα από τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις για διορθώσεις και επικαιροποιήσεις, με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας έχει ήδη δημιουργηθεί από το ΙΕΠ πλατφόρμα καταγραφής επισημάνσεων και λαθών, ώστε παρατηρήσεις που προκύπτουν να καταγράφονται και να εξετάζονται με τον προβλεπόμενο θεσμικό τρόπο», επισήμαναν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συγκεκριμένη συζήτηση «αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία του Πολλαπλού Βιβλίου», που δίνει «περισσότερες επιλογές, περισσότερα παιδαγωγικά εργαλεία και όχι μία μοναδική επιλογή για όλους».

«Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εγκαταλείπει τη λογική του ενός και μοναδικού εγχειριδίου που χρησιμοποιείται οριζόντια σε όλα τα σχολεία και εισάγει περισσότερες επιστημονικά αξιολογημένες επιλογές και μεγαλύτερο χώρο για την παιδαγωγική κρίση και τις ανάγκες κάθε σχολικής τάξης», σημείωσαν.

Η απάντηση του εκδοτικού οίκου

Επιπλέον, νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή, ο εκδοτικός οίκος που εξέδωσε το βιβλίο της Γλώσσας Β΄ Δημοτικού, για το οποίο έγινε αναφορά σε δημοσιεύματα, σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε έκανε λόγο για «κακόβουλη και ενορχηστρωμένη επίθεση συντηρητικών κύκλων» και σημείωσε ότι «παραποιείται το περιεχόμενο δύο εικόνων και παραπληροφορείται σκόπιμα το κοινό». Μάλιστα, ενημέρωσε ότι έχει προβεί στις αναγκαίες νομικές ενέργειες.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου «Νήσος» έχει ως εξής:

«Τις τελευταίες μέρες ανακινείται από μερίδα του Τύπου κακόβουλη και ενορχηστρωμένη επίθεση συντηρητικών κύκλων στο βιβλίο της Γλώσσας Β΄ δημοτικού των εκδόσεών μας. Επίθεση που επιπροσθέτως είναι ψευδής και παραπλανητική καθώς ερμηνεύει μέρος της εικονογράφησης του βιβλίου με κριτήριο τα δικά της ιδεοληπτικά και αντιδημοκρατικά μέτρα και σταθμά. Παραποιείται το περιεχόμενο δύο εικόνων και παραπληροφορείται σκόπιμα το κοινό καταγγέλλοντας θέσεις θεσμοθετημένες από το ελληνικό Κοινοβούλιο.

Στην ενότητα του βιβλίου ”Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;” παρουσιάζονται εικονογραφήσεις διαφορετικών κοινωνικών σχέσεων που δύνανται να αφορούν τη ζωή ενός παιδιού, π.χ. γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, φίλοι κ.ο.κ. Η εικόνα με αριθμό 1 παρουσιάζει μια μονογονεϊκή οικογένεια (μία μητέρα) με δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, το οποίο παίζει με ένα κουνέλι. Εδώ παραπλανητικά αναφέρεται ότι απεικονίζεται οικογένεια ”με δύο γυναίκες και ένα παιδί”. Η εικόνα 4, απεικονίζει οικογένεια ετερόφυλων ατόμων (πατέρας και μητέρα) με δύο παιδιά και όχι δύο μπαμπάδες με δύο παιδιά, όπως παραπλανητικά διακινείται. Από ό,τι φαίνεται μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει κοντά μαλλιά, πόσο μάλλον μια μητέρα.

Είναι προφανές ότι ως δημοκρατικοί πολίτες αποδεχόμαστε πλήρως τις αρχές της συμπερίληψης, της ισοτιμίας και του σεβασμού της διαφοράς, επομένως και των διαφορετικά δομημένων οικογενειών, τις οποίες κάθε σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία αποδέχεται και έχει θεσμοθετήσει και νομικά. Φυσικά αποδεχόμαστε την έκφραση αντίθετων απόψεων καθώς πάντα στην ιστορία υπάρχουν πρόσωπα που αντιστέκονται (μάταια βέβαια) στην δημοκρατική πρόοδο. Δεν θα ανεχτούμε όμως την σκόπιμη παραποίηση του περιεχόμενου και συκοφάντηση του βιβλίου, των συγγραφέων και των εκδόσεών μας. Και για τον λόγο αυτό έχουμε προβεί στις αναγκαίες νομικές ενέργειες, ώστε να προστατεύσουμε και την προσωπικότητά μας και το θεσμό του πολλαπλού βιβλίου».

Μαρινάκης για βιβλίο Β’ Δημοτικού: Τα φύλα είναι 2, ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα

«Η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τη woke ατζέντα, τα φύλα είναι 2, ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα, ούτε γονέας 1 υπάρχει, ούτε γονέας 2», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μετά τις αντιδράσεις ότι σε τουλάχιστον δύο εκ των σχολικών βιβλίων που πρόκειται να διανεμηθούν στα σχολεία στο πλαίσιο του θεσμού του «πολλαπλού βιβλίου», γίνεται αναφορά στις «διαφορετικές μορφές οικογένειας».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό MEGA NEWS 104,6, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Ως πατέρας ενός παιδιού τριών ετών με απασχόλησε πολύ αυτή η είδηση. Το Υπουργείο απάντησε υπηρεσιακά για το πώς καταρτίζεται το πρόγραμμα σπουδών, πώς επιλέγονται τα βιβλία. Η απάντηση αυτή σε όποιον θέλει είναι διαθέσιμη από το Υπουργείο Παιδείας… Θεωρώ -και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πω χωρίς να φοβάμαι- όπως έχω αποδείξει ότι απαντάω, ότι όταν επιλέγουμε βιβλία, όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών ειδικά για παιδιά δημοτικού, πολλώ δε μάλλον για παιδιά πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να δείχνουμε αυξημένη ευαισθησία».

Διαμήνυσε πως η κυβέρνηση δεν ακολουθεί τη «woke ατζέντα»:

«Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω, είναι, όπως σας απάντησα, ότι ένα ολόκληρο κράτος, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι νόμοι οι οποίοι έχουν ψηφιστεί, ο τρόπος που κάποιος βγάζει ταυτότητα, ο τρόπος που κάποιος βγάζει διαβατήριο από πουθενά δεν προκύπτει, από καμία νομοθέτηση, από καμία απόφαση Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών γραμματέων ότι η Κυβέρνηση αυτή έχει έστω και υποψία εφαρμογής woke ατζέντα.

Άλλο πράγμα η ανάδειξη ενός θέματος και η αντιμετώπισή του, και άλλο πράγμα το κίνητρο για woke ατζέντα -να μην αλλάζουμε το μέγεθος των ειδήσεων. Ναι, να απαντάμε στον κόσμο και το κάθε Υπουργείο, αλλά είναι άλλο πράγμα κάτι που μπορεί να ενόχλησε. Και εγώ δεν έκρυψα τα λόγια μου. Και είναι άλλο πράγμα να πει κανείς, ότι για αυτούς τους λόγους η Κυβέρνηση αυτή έχει woke ατζέντα. Ούτε έχει τέτοια διάθεση, ούτε εφαρμόζει τέτοια πολιτική, ούτε πρόκειται να εφαρμόσει. Τα φύλα είναι δύο. Ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα. Ούτε Γονέας 1 υπάρχει ούτε Γονέας 2 υπάρχει».

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