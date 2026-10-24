«Δαίδαλος»: Έλληνες μαθητές κατέκτησαν τη 2η θέση στην Ευρώπη και την 3η παγκοσμίως στη ρομποτική

Το έργο «Δαίδαλος» αφορά την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής για την εποπτεία και την προστασία αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικών μνημείων

Μίλτος Τσεκούρας

«Δαίδαλος»: Έλληνες μαθητές κατέκτησαν τη 2η θέση στην Ευρώπη και την 3η παγκοσμίως στη ρομποτική
ΠΑΙΔΕΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • ομάδα ρομποτικής «Δαίδαλος» των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Μάνεση κατέκτησε τη 2η θέση στην Ευρώπη και την 3η παγκοσμίως στο WRO Open Europe Championship στην Κροατία.
  • Το έργο της ομάδας αφορά την «Έξυπνη εποπτεία – Άμεση Δράση» για την προστασία αρχαιολογικών χώρων μέσω εκπαιδευτικής ρομποτικής.
  • Η ομάδα σχεδίασε ένα έξυπνο αερόπλοιο με ρομποτικά συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη για την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων και την άμεση αντίδραση σε έκτακτα περιστατικά.
  • Η διάκριση βασίστηκε σε πολύμηνη προετοιμασία, σχεδιασμό, πειραματισμό και ομαδική εργασία.
  • Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές Εμμέλεια Αναγνώστου, Μαρίλια Λουτατίδη και Ιωάννη Καρλαύτη, με προπονητή τον Λεωνίδα Σουρτζόπουλο και βοηθό προπονήτρια τη Χριστίνα Ρόκκου.
Snapshot powered by AI

Σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η ομάδα ρομποτικής «Δαίδαλος», αποτελούμενη από μαθητές των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Μάνεση, στο WRO Open Europe Championship, που πραγματοποιήθηκε στην Κροατία.

Η ομάδα κατέλαβε τη 2η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών συμμετοχών και την 3η θέση στη συνολική παγκόσμια κατάταξη.

Το έργο «Δαίδαλος», με κεντρικό σύνθημα «Έξυπνη εποπτεία – Άμεση Δράση», αφορά την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής για την εποπτεία και την προστασία αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικών μνημείων.

Η μαθητική ομάδα σχεδίασε ένα έξυπνο αερόπλοιο, ενσωματώνοντας ρομποτικά συστήματα και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος της κατασκευής είναι η έγκαιρη αναγνώριση πιθανών κινδύνων και η υποστήριξη της άμεσης αντίδρασης σε έκτακτα περιστατικά.

daidalos.png

Μέσα από την πρότασή τους, οι μαθητές επιχείρησαν να συνδέσουν την προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με τις δυνατότητες της τεχνολογίας, αναδεικνύοντας τις εφαρμογές της επιστήμης και της καινοτομίας στην αντιμετώπιση πραγματικών προκλήσεων.

Οι μαθητές που κατέκτησαν τη διεθνή διάκριση

Πίσω από το αποτέλεσμα βρίσκονται πολύμηνη προετοιμασία, σχεδιασμός, πειραματισμός και δοκιμές, με την ομαδική εργασία να αποτελεί βασικό στοιχείο της προσπάθειας.

Την ομάδα «Δαίδαλος» συγκροτούν οι μαθητές Εμμέλεια Αναγνώστου, Μαρίλια Λουτατίδη και Ιωάννης Καρλαύτης, με προπονητή τον Λεωνίδα Σουρτζόπουλο και βοηθό προπονήτρια τη Χριστίνα Ρόκκου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη: Χιλιάδες διαδηλωτές ξανά στους δρόμους σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Αλβανία

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: : 48χρονος έπεσε μέσα στον τάφο του πατέρα του και πέθανε - Η τραγική ειρωνεία

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Διάσωση-εξπρές στην Αλάσκα: Θαλάσσιος ίππος διέσχισε 4.000 μίλια για το νέο του σπίτι

17:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλάνδρι: Συνελήφθη 78χρονος για διαρρήξεις οχημάτων – Δύο όπλα και μία καραμπίνα βρέθηκαν στο σπίτι του

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: «Χρυσή» κρύπτη πίσω από διπλό τοίχο - Τα ευρήματα «μαμούθ» στη βίλα του επιχειρηματία

17:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Clayface: Επιτέλους, μια ταινία της DC που έχει το θάρρος να σε κάνει να νιώσεις άβολα

16:59ΠΑΙΔΕΙΑ

«Δαίδαλος»: Έλληνες μαθητές κατέκτησαν τη 2η θέση στην Ευρώπη και την 3η παγκοσμίως στη ρομποτική

16:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για τη συμφωνία για τη Μονή Σινά: «Ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία»

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Ένας από τους μεγαλύτερους πεζοδρόμους της Ευρώπης ετοιμάζεται στην Αθήνα

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Ένταση έξω από το υπουργείο Παιδείας - Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους σκουπιδιών - Χημικά από την αστυνομία

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Συνελήφθη 25χρονος για βιασμό και αρπαγή ανήλικης

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Αύριο οι πιο κρίσιμες εκλογές της σύγχρονης ιστορίας - Φοιτητές και Βούτσιτς σε μάχη «σώμα με σώμα»

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Live - «Ηφαίστειο» η Γαλλία, χιλιάδες στους δρόμους: Διαδηλώσεις υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

16:00ΕΛΛΑΔΑ

«Φτώχεια περιόδου» στην Ελλάδα: Γυναίκες παραλείπουν βασικά αγαθά για προϊόντα εμμήνου ρύσεως

15:59ΕΛΛΑΔΑ

«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Συνελήφθησαν δύο άτομα για κλοπές από επιβάτες - Πάνω από 5.000 ευρώ η λεία

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 13χρονη στην Αγία Παρασκευή

15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η...ταινία του Τσίπρα: Κάθε Σάββατο θα προτείνει ταινία με βάση την επικαιρότητα – Τι διάλεξε σήμερα

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Στους οχτώ οι νεκροί από την τρομοκρατική επίθεση σε Ελληνορθόδοξη εκκλησία

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκήνιο για τη Μονή Σινά: Γιατί δεν μπορεί να υπογράψει ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών με το αιγυπτιακό κράτος - Η αυθαίρετη δήλωση

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με συνολικά 107 αλλοδαπούς σε Καλούς Λιμένες και Ιεράπετρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:01ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Μεταβολή του καιρού από την Κυριακή - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Πλήρωσε 40€ για πίνακα σε κατάστημα με αντίκες - Ανακάλυψε ότι ήταν του Βαν Γκογκ

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Έχουν δυσκολέψει τα παιδικά πάρτι: Μητέρα των Βορείων Προαστίων ζητά dress code, λίστα δώρων και συγχρονισμό στο τραγούδι

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στις αρχές Νοεμβρίου – Το σενάριο που μπορεί να αλλάξει τον καιρό στην Ελλάδα

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Ένας από τους μεγαλύτερους πεζοδρόμους της Ευρώπης ετοιμάζεται στην Αθήνα

19:15ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου – Πώς θα εξελιχθούν οι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου με βάση τα GFS και ECMWF

14:42LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Δημήτρη Πιατά - Πέθανε η σύζυγός του, Λέλα

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Στο νοσοκομείο ο αντιδήμαρχος Πειραιά Βοϊδονικόλας που αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: «Χρυσή» κρύπτη πίσω από διπλό τοίχο - Τα ευρήματα «μαμούθ» στη βίλα του επιχειρηματία

07:55LIFESTYLE

Από μικρά κανάλια στην κορυφή της ελληνικής TV – Τηλεαστέρες στα πρώτα τους βήματα

12:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δυο εξωγήινοι σκοτώθηκαν στο Ρόσγουελ»: Νέα αρχεία από το Πεντάγωνο αποκαλύπτουν τι έγινε το 1947 - Το μυστικό του «Κτιρίου 84»

14:29ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basket gate: Μετά το μπάσκετ, στο στόχαστρο και το ποδόσφαιρο - «Φύλλο και φτερό» τα οικονομικά των έξι κατηγορουμένων

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

09:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διεθνές ρεζιλίκι: «Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέλφια» - Η καταγγελία για τη δωροδοκία των 10.000 ευρώ στον τελικό του Eurocup του 2021

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο τροχαίο στην Καλλιθέα: 35χρονη έπεσε από μοτοσυκλέτα, εκτινάχθηκε στο αντίθετο ρεύμα και παρασύρθηκε από ΙΧ - Την εγκατέλειψε ο οδηγός της μηχανής κι εξαφανίστηκε

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκήνιο για τη Μονή Σινά: Γιατί δεν μπορεί να υπογράψει ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών με το αιγυπτιακό κράτος - Η αυθαίρετη δήλωση

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο δημοσιογράφος Σπύρος Καβαλιεράτος από το στενό κύκλο Λιόλιου εκτός Sport24

03:44ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Τελευταίες ημέρες με τη θερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Είπαν στους γονείς ότι το μωρό τους πέθανε: Πέντε ώρες αργότερα το βρήκαν να αναπνέει στο νεκροτομείο

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Απόψε γυρνάμε τα ρολόγια πίσω - Κερδίζουμε μία ώρα ύπνου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ