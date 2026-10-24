«Δαίδαλος»: Έλληνες μαθητές κατέκτησαν τη 2η θέση στην Ευρώπη και την 3η παγκοσμίως στη ρομποτική

Snapshot ομάδα ρομποτικής «Δαίδαλος» των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Μάνεση κατέκτησε τη 2η θέση στην Ευρώπη και την 3η παγκοσμίως στο WRO Open Europe Championship στην Κροατία.

Το έργο της ομάδας αφορά την «Έξυπνη εποπτεία – Άμεση Δράση» για την προστασία αρχαιολογικών χώρων μέσω εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Η ομάδα σχεδίασε ένα έξυπνο αερόπλοιο με ρομποτικά συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη για την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων και την άμεση αντίδραση σε έκτακτα περιστατικά.

Η διάκριση βασίστηκε σε πολύμηνη προετοιμασία, σχεδιασμό, πειραματισμό και ομαδική εργασία.

Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές Εμμέλεια Αναγνώστου, Μαρίλια Λουτατίδη και Ιωάννη Καρλαύτη, με προπονητή τον Λεωνίδα Σουρτζόπουλο και βοηθό προπονήτρια τη Χριστίνα Ρόκκου. Snapshot powered by AI

Σημαντική διεθνή διάκριση κατέκτησε η ομάδα ρομποτικής «Δαίδαλος», αποτελούμενη από μαθητές των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Μάνεση, στο WRO Open Europe Championship, που πραγματοποιήθηκε στην Κροατία.

Η ομάδα κατέλαβε τη 2η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών συμμετοχών και την 3η θέση στη συνολική παγκόσμια κατάταξη.

Το έργο «Δαίδαλος», με κεντρικό σύνθημα «Έξυπνη εποπτεία – Άμεση Δράση», αφορά την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής για την εποπτεία και την προστασία αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικών μνημείων.

Η μαθητική ομάδα σχεδίασε ένα έξυπνο αερόπλοιο, ενσωματώνοντας ρομποτικά συστήματα και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος της κατασκευής είναι η έγκαιρη αναγνώριση πιθανών κινδύνων και η υποστήριξη της άμεσης αντίδρασης σε έκτακτα περιστατικά.

Μέσα από την πρότασή τους, οι μαθητές επιχείρησαν να συνδέσουν την προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με τις δυνατότητες της τεχνολογίας, αναδεικνύοντας τις εφαρμογές της επιστήμης και της καινοτομίας στην αντιμετώπιση πραγματικών προκλήσεων.

Οι μαθητές που κατέκτησαν τη διεθνή διάκριση

Πίσω από το αποτέλεσμα βρίσκονται πολύμηνη προετοιμασία, σχεδιασμός, πειραματισμός και δοκιμές, με την ομαδική εργασία να αποτελεί βασικό στοιχείο της προσπάθειας.

Την ομάδα «Δαίδαλος» συγκροτούν οι μαθητές Εμμέλεια Αναγνώστου, Μαρίλια Λουτατίδη και Ιωάννης Καρλαύτης, με προπονητή τον Λεωνίδα Σουρτζόπουλο και βοηθό προπονήτρια τη Χριστίνα Ρόκκου.