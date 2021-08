FM @NikosDendias hosted tdy unofficial dinner to welcome #Poland FM @RauZbigniew & #Lithuania FM @GLandsbergis that visited #Corfu



Ο ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας παρέθεσε σήμερα ανεπίσημο δείπνο για τους ομολόγους του Πολωνίας & Λιθουανίας που επισκέφθηκαν την Κέρκυρα pic.twitter.com/clsN0ZTI1v