«Dorothea Tanning: Doesn't the Painting Say It All?», έκθεση στη Νέα Υόρκη

Η έκθεση «Dorothea Tanning: Doesn't the Painting Say It All?», την οποία φιλοξένησε η αίθουσα τέχνης Kasmin Gallery, ήταν η μεγαλύτερη εδώ και δεκαετίες που στις ΗΠΑ αφιερώνεται στη ζωγράφο, γνωστή ως ένας από τους Μεγάλους Σουρεαλιστές, αλλά πιθανώς αλλάξει το πώς πολλοί φιλότεχνοι σκέφτονται για αυτήν.

Στην αξιοσημείωτη παρουσίαση έργων της Τάνινγκ που διοργάνωσε η νεοϋορκέζικη γκαλερί εκτέθηκαν έργα της από το 1947 έως το 1987. Διοργανωμένη σε συνεργασία με το ίδρυμα Destina Foundation, η έκθεση συγκέντρωσε 19 έργα της ζωγράφου, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών δανείων σαν τον πίνακα «Aux environs de Paris (Paris and Vicinity)» τον οποίο δάνεισε το Whitney Museum of American Art.

Δείτε την gallery:

PHOTO GALLERY Photo 1/4 Πηγή: kasmingallery Photo 2/4 Πηγή: kasmingallery Photo 3/4 Πηγή: kasmingallery Photo 4/4 Πηγή: kasmingallery

«Η Ντορόθια θα έλεγε “είμαι σουρεαλίστρια αλλά η τέχνη μου δεν είναι κατ' ανάγκην σουρεαλισμός”» είπε, μιλώντας στο Artner News, η Emma Bowen, διευθύντρια της Kasmin Gallery. «Αν και δεν επιθυμούσε να προσυπογράφει συγκεκριμένα είδη ζωγραφικής, κατά κάποιον τρόπο τα πετυχαίνει όλα. Υπάρχει εξπρεσιονισμός και αφαίρεση και παραστατική ζωγραφική και μανιερισμός και ιμπρεσιονισμός – δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά συγκεκριμένα, αλλά αντλεί από αυτά» πρόσθεσε.

Η έκθεση ολοκληρώθηκε στις 16 Απριλίου και η Kasmin Gallery προσέφερε μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στην «Dorothea Tanning: Doesn't the Painting Say It All».

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr