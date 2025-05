Νίκος Ανδρουλάκης: Τι απάντησε στον πρωθυπουργό για μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων και Γάζα

Μετά τη σημερινή συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, αλλά και στη μονιμότητα στο Δημόσιο, ήρθε η σειρά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη να δώσει τις δικές του απαντήσεις.

«Το ότι παίρνει too little too late η κυβέρνηση μια πρωτοβουλία δεν περιποιεί τιμή για τη χώρα μας. Είναι η κουλτούρα μας, έχουμε τραυματιστεί από δυνάμεις που δεν δέχονται το διεθνές δίκαιο. Όλοι καταδικάσαμε τη Χαμάς, αλλά τέτοια ανοχή σε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, να παίρνουν πρωτοβουλία τόσες χώρες και η Ελλάδα να στέκεται απέναντι, όχι πάει πολύ», ανέφερε και πρόσθεσε: «Έγινε επειδή υπήρχε τεράστια πίεση από την αντιπολίτευση και τον ελληνικό λαό»

«Για μένα στη Γάζα υπάρχει μια εθνοκάθαρση. Όλοι καταδικάσαμε τη Χαμάς. Η κυβέρνηση έχει πράξει λάθος», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Για την μονιμότητα στο Δημόσιο

«Η σημερινή συνέντευξη του πρωθυπουργού σημαίνει υποκρισία», ανέφερε κατά τα λοιπά με αφορμή το άνοιγμα του θέματος της μονιμότητας στο Δημόσιο και κατηγόρησε για την κυβέρνηση για κομματικές επιλογές στο Δημόσιο. «Είναι πρωταθλητές σε μετακλητούς υπαλλήλους», επισήμανε.

«Επειδή απέτυχε να εφαρμόσει τους νόμους, βγήκε το πρωί να πετάξει ένα πυροτέχνημα», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης για τον πρωθυπουργό. «Είπε κάτι για να το πει», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη η χώρα χρειάζεται «ένα Δημόσιο που θα λειτουργεί στα πρότυπα μεγάλων χωρών όπως Γαλλία και Γερμανία. Εκεί υπάρχει μια δομή». «Η μεγαλύτερη πρωτοβουλία στο Δημόσιο, ο νόμος Πεπονή, ήταν δική μας», θύμισε.

Σχετικά με το γάντι που πέταξε ο πρωθυπουργός στο ΠΑΣΟΚ για την Συνταγματική Αναθεώρηση ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε:

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

«Το Σύνταγμα είναι ένα πεδίο που όλα τα κόμματα στην διαδικασία αναθεώρησής πρέπει να προσέλθουν. Πριν τον προϋπολογισμό θα καταθέσω προτάσεις που θα δώσω σε όλα τα κόμματα. Στα υπόλοιπα κράτη η μονιμότητα υπάρχει για να προστατεύεται η όποια απόφαση των υπαλλήλων και να μην υπάρχουν πιέσεις».

Για τα Τέμπη τέλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι συνεχίζει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και «εσωκομματικά παζάρια».

Σχετικές ειδήσεις