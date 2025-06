Ο Μητσοτάκης θα συνομιλήσει με τη Βαρόνη Beeban Kidron, στο συνέδριο «The Lyceum Project 2025»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11.20 θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τη Βαρόνη Beeban Kidron, Μέλος της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο του συνεδρίου «The Lyceum Project 2025 – Children in the age of AI», στο Ωδείο Αθηνών.

Η βαρόνη Kidron είναι μια από τις κορυφαίες φωνές για τα δικαιώματα των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον και παγκόσμια αυθεντία σε θέματα ψηφιακής ρύθμισης και λογοδοσίας. Έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη θέσπιση προτύπων για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο.

Είναι ανεξάρτητο μέλος της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου και σύμβουλος του Ινστιτούτου Ηθικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, μέλος της Επιτροπής Ευρυζωνικότητας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, ειδική σύμβουλος του Οργάνου Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και ιδρύτρια και πρόεδρος του ιδρύματος 5Rights Foundation.

Είναι επισκέπτρια καθηγήτρια στο London School of Economics, όπου προεδρεύει του ερευνητικού κέντρου Digital Futures for Children, και μέλος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Πριν από το διορισμό της στη Βουλή των Λόρδων, ήταν βραβευμένη σκηνοθέτις και συνιδρύτρια της φιλανθρωπικής οργάνωσης Filmclub (τώρα Into Film).