Οι τέσσερις σκόπελοι που πρέπει να ξεπεράσει η ΝΔ: ΟΠΕΚΕΠΕ, εθνικά, οικονομία και συνέδριο της ΝΔ

Αν και η κυβέρνηση βρίσκεται σε διακοπές το μυαλό του πρωθυπουργού είναι στο δύσκολο φθινόπωρο που έρχεται και ήδη έχουν δρομολογηθεί οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να αναστραφεί το κλίμα

Κώστας Τσιτούνας


Παρά το γεγονός ότι επίσημα δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα πρόωρων εκλογών, είναι γεγονός ότι τα επιτελεία όλων των κομμάτων βρίσκονται σε εκλογική ετοιμότητα. Η Νέα Δημοκρατία πολύ περισσότερο βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα καθώς τα μέτωπα που πρέπει να κλείσει είναι αρκετά.

Το πρώτο ζήτημα με το οποίο θα βρεθεί αντιμέτωπη η κυβέρνηση είναι βεβαίως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ενδεχόμενο η αντιπολίτευση να φέρει ξανά το αίτημα της προανακριτικής στη Βουλή στις αρχές του Σεπτέμβρη παράλληλα με την εξεταστική. Κάτι τέτοιο θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο την πολιτική αντιπαράθεση.

Ήδη τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα που ενέμπλεξαν γαλάζια υποψήφια στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν δημιουργήσει σοβαρό προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου για την εμφάνιση αντίστοιχων περιστατικών που θα φέρουν σε δύσκολη θέση το κυβερνών κόμμα.

Παράλληλα με το ζήτημα των παράνομων επιδοτήσεων στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας βρίσκονται και τα εθνικά θέματα και οι επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για τους διπλωματικούς χειρισμούς τόσο με τη Λιβύη πόσο και με την Αίγυπτο.

Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι μεγαλύτερο προβληματισμό δημιουργούν στο Μαξίμου οι επιθέσεις εντός της Νέας Δημοκρατίας και το μασάζ που απαιτείται στα γαλάζια στελέχη προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως για την εθνική στρατηγική στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο.

Ταυτόχρονα σε μεγάλη σπαζοκεφαλιά εξελίσσεται το ζήτημα των παροχών που μπορεί ο πρωθυπουργός να δώσει από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης χωρίς να τιναχτεί στον αέρα ο προϋπολογισμός.

Εδώ τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα αφού η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ικανοποιήσει φορολογικά το εκλογικό της ακροατήριο για να μπορέσει να σπάσει το ψυχολογικό φράγμα του 30% στις δημοσκοπήσεις. Για αυτό και μόνο είναι αμφίβολο αν το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα μπορέσει φέτος να κάνει διακοπές...

Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο απασχολεί τους επιτελείς του πρωθυπουργού είναι βεβαίως η ανασύνταξη του κόμματος εν όψει του επικείμενου συνεδρίου.

Εδώ ο πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές και προσθήκες ικανές να ενεργοποιήσουν τη βάση και να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση στο χώρο της δεξιάς αλλά και του κέντρου. Στο Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν ακόμα ότι το κέντρο βγάζει κυβερνήσεις. Πάνω σε αυτό τον καμβά εξετάζονται προσθήκες έμπειρων στελεχών, αλλά ακόμα και επιστροφές ανθρώπων που γνωρίζουν καλά τη γεωγραφία της παράταξης.

Η πρώτη προτεραιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η οργάνωση και ο συντονισμός του Συνεδρίου της ΝΔ, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Συνέδριο αναμένεται να λειτουργήσει ως σημείο επανεκκίνησης και πολιτικής εσωστρέφειας, εντάσσοντας στο τραπέζι δομικά ζητήματα λειτουργίας, κομματικής ταυτότητας και στρατηγικής.

Κεντρικός στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, τεχνικά άρτιου και αποδοτικά διαρθρωμένου εκλογικού μηχανισμού, που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις πολλαπλές προκλήσεις του επόμενου διαστήματος.

