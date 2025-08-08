Κεφαλογιάννης: «Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τον χαμό του ηλικιωμένου - Δίνεται τεράστια μάχη»

«Απευθύνω ισχυρή έκκληση προς όλους να ακούν και να εφαρμόζουν άμεσα τις οδηγίες των αρχών, το 112 και τις εκκλήσεις των πυροσβεστών μας για εκκένωση κατοικιών», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο  Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης

Newsbomb

Κεφαλογιάννης: «Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τον χαμό του ηλικιωμένου - Δίνεται τεράστια μάχη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την οδύνη του για τον χαμό του ηλικιωμένου που δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από την πλινθόκτιστη κατοικία του στην περιοχή Τογάνι Κερατέας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, εξέφρασε με ανάρτησή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Παράλληλα απηύθυνε έκκληση προς όλους να ακολουθούν και να εφαρμόζουν τις οδηγίες των αρχών αλλά και του μηχανισμού του 112, ενώ τόνισε πως η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

«Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τον χαμό του ηλικιωμένου συμπολίτη μας, που χάθηκε λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της τρομακτικής σε ένταση και έκταση πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Απευθύνω ισχυρή έκκληση προς όλους να ακούν και να εφαρμόζουν άμεσα τις οδηγίες των αρχών, το 112 και τις εκκλήσεις των πυροσβεστών μας για εκκένωση κατοικιών.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και η μάχη που δίνεται είναι τεράστια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτησή του:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:30ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο του Ισραήλ: Εκκενώστε τη Γάζα έως τις 7 Οκτωβρίου πριν την τελική επίθεση

21:28ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής (8/8) κλήρωσης

21:25LIFESTYLE

Grand hotel: Μπαίνει στη σειρά και φέρνει μεγάλες ανατροπές

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτικές εκτάσεις στην Λάρισα

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Τα πρώτα στοιχεία του απανθρακωμένου ηλικιωμένου

21:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Στην Αθήνα ο Ρισόν Χολμς – «Τρελαμένος» με την υποδοχή και «πάμε για το 8ο»!

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Τα έκαναν «γης Μαδιάμ» στην Κατούνα, φωνές και σπρωξίματα για... εκδήλωση που τέλειωσε νωρίς

20:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα στην Εύβοια - Έγινε αισθητός στην Αττική

20:57ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ηλεία: Συνελήφθη πολίτης γιατί πήρε πυροσβεστικό όχημα για να σβήσει τις φλόγες

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Βιτόρια Μπεατρίζ: Ξαφνικός θάνατος για Βραζιλιάνα ανερχόμενη σταρ ερωτικών ταινιών

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρκαδία στο Ρούτσι Μεγαλόπολης

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός ελέγχου η φωτιά στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας: Μηνύματα από το 112 - Ένας εγκαυματίας

20:31ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Παρακλήσεις: Τι συμβολίζουν οι δύο Κανόνες που ψάλλονται την περίοδο του Δεκαπενταυγούστου

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στη μεγάλη φωτιά στο Καραβάδο

20:16ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Μαίνεται η πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική - Ένας νεκρός και καμένα σπίτια σε Κερατέα και Παλαιά Φώκαια - «Μάχη» με τον χρόνο και τον αέρα

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Οι καπνοί από τη φωτιά σε Κερατέα και Τουρκία έφτασαν σε Σκύρο και Αντικύθηρα

20:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννης: «Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τον χαμό του ηλικιωμένου - Εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση»

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Νεκρή ηλικιωμένη από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι της

19:59LIFESTYLE

Σε πελάγη ευτυχίας η Άριελ Κωνσταντινίδη - Γέννησε το τρίτο της παιδί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα στην Εύβοια - Έγινε αισθητός στην Αττική

20:16ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Μαίνεται η πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική - Ένας νεκρός και καμένα σπίτια σε Κερατέα και Παλαιά Φώκαια - «Μάχη» με τον χρόνο και τον αέρα

13:34ΥΓΕΙΑ

Λένα Σαμαρά: Η αντιμετώπιση στο Σισμανόγλειο, η μεταφορά στον Ευαγγελισμό και η ανακοπή - Δραματικές ώρες για τον Αντώνη και τη Γεωργία

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

21:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Στην Αθήνα ο Ρισόν Χολμς – «Τρελαμένος» με την υποδοχή και «πάμε για το 8ο»!

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Δείτε όλα τα δρομολόγια των πλοίων – Ποια ακυρώνονται, ποια εκτελούνται

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρκαδία στο Ρούτσι Μεγαλόπολης

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η πρώτη ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά μετά τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με τα κύματα ανοιχτά της Τήνου - Πλοίο «σχίζει» τη θάλασσα στα 9 μποφόρ - Δείτε βίντεο

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Τα πρώτα στοιχεία του απανθρακωμένου ηλικιωμένου

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ομπρέλα καρφώθηκε στο πόδι 26χρονης – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Βιτόρια Μπεατρίζ: Ξαφνικός θάνατος για Βραζιλιάνα ανερχόμενη σταρ ερωτικών ταινιών

19:18LIFESTYLE

Λένα Σαμαρά: «Πονάω μαζί σας» - Το σπαρακτικό μήνυμα της Μιμής Ντενίση για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Τα έκαναν «γης Μαδιάμ» στην Κατούνα, φωνές και σπρωξίματα για... εκδήλωση που τέλειωσε νωρίς

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Φρικιαστική τριπλή δολοφονία στις ΗΠΑ: Σκότωσε τη γυναίκα του, τη μητέρα και την αδελφή της μπροστά στα μάτια της 5χρονης κόρης του

07:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή από Τουρκία - Θα επηρεάσει και την Αττική, τι λέει το ECMWF

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Εξετάζεται βίντεο που δείχνει την έναρξη της πυρκαγιάς - Ενδέχεται να ξεκίνησε από πυλώνα ηλεκτροδότησης

20:57ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ