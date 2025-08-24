Γεωργιάδης: Διασαφηνίσεις για το κονδύλι 1,5 δισ. για τα 50 έργα του υπουργείου Υγείας

Ο υπουργός Υγείας αναγράφει την κατανομή χρηματοδότησης ανά θεματική ενότητα και επισυνάπτει πίνακα με τα ανάλογα στοιχεία

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή 

Την κατανομή της χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0, για τα 50 έργα του υπουργείου Υγείας, με συνολικό κόστος 1,5 δισ. ευρώ παρουσίασε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας αναγράφει την κατανομή χρηματοδότησης ανά θεματική ενότητα και επισυνάπτει πίνακα με τα ανάλογα στοιχεία.

  • Πρόληψη & Προληπτικές Εξετάσεις: ~24.3%
  • Υποδομές & Νοσοκομεία: ~21%
  • Τεχνική Βοήθεια & Οργανωτικές Μεταρρυθμίσεις: ~19.4%
  • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ): ~18.1%
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός: ~12.7%
  • Ψυχική Υγεία: ~2.3%
  • Εκπαίδευση & Ανθρώπινο Δυναμικό: ~ 1%

«Δεν υποσχόμαστε. Υλοποιούμε...» καταλήγει η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη.

Ακολουθεί σχετικός πίνακας του υπουργείου Υγείας

