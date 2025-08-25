«Εκλογές τώρα» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά ζητά το ΠΑΣΟΚ λόγω Σπαρτιατών

Με ερώτησή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και συνταγματολόγος Παναγιώτης Δουδωνής «ανακατεύει» την κοινοβουλευτική «τράπουλα» ζητώντας από τον υπ. Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, να προκηρύξει άμεσα εκλογές σε τρεις πολύ σημαντικές εκλογικές περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να αναπληρωθούν οι βουλευτικές έδρες των τριών πρώην βουλευτών των Σπαρτιατών που εξέπεσαν του αξιώματός τους.



Στην ερώτηση, ο κ Δουδωνής τονίζει ότι είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτο η Βουλή να λειτουργεί με λιγότερους από 300 βουλευτές και τονίζει πως η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη εκλογών για τις τρεις σχετικές έδρες.



Το αίτημα αφορά τις εκλογικές περιφέρειες Β’ Πειραιώς, Β’ Θεσσαλονίκης και Νοτίου Τομέα Αθηνών και όπως τονίζει στο κείμενο της ερώτησης ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, «η παρούσα Βουλή δεν βρίσκεται στο τελευταίο έτος της συνταγματικά προβλεπόμενης τετραετούς θητείας της και οι κενές έδρες υπόκεινται στην υποχρεωτική αναπλήρωση. Συνεπώς, η Κυβέρνηση δεν έχει διακριτική ευχέρεια, αλλά συνταγματική υποχρέωση να προβεί άμεσα στη προκήρυξη αναπληρωματικών εκλογών για την πλήρωση των ανωτέρω εδρών. Η μη προκήρυξη των εκλογών αυτών δημιουργεί πρόβλημα θεσμικής αντιπροσώπευσης στις εν λόγω τρεις εκλογικές περιφέρειες, καθώς οι Έλληνες πολίτες των εν λόγω περιφερειών τυγχάνουν υπό-εκπροσώπησης στην ελληνική Βουλή».



Μάλιστα, ο κ. Δουδωνής ζητά να ενημερωθεί από τον αρμόδιο υπουργό κ. Θ. Λιβάνιο «για ποιο λόγο δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα προκήρυξης των αναπληρωματικών εκλογών;», καθώς και «πότε προτίθεται η Κυβέρνηση να προβεί στις αναγκαίες θεσμικές ενέργειες, ιδίως στην έκδοση του απαιτούμενου προεδρικού διατάγματος, για τη διενέργεια των προβλεπόμενων από το Σύνταγμα αναπληρωματικών εκλογών στις εκλογικές περιφέρειες Β’ Πειραιώς, Β’ Θεσσαλονίκης και Νοτίου Τομέα Αθηνών;»

Η έκπτωση των «Σπαρτιατών»



Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο, με απόφασή του το Εκλογοδικείο κήρυξε έκπτωτους τρεις βουλευτές των «Σπαρτιατών» με την κατηγορία ότι εξαπάτησαν το εκλογικό σώμα καθώς πραγματικός αρχηγός του μορφώματος ήταν ο έγκλειστος στις φυλακές Ηλίας Κασσιδιάρης ο οποίος έχει κριθεί ένοχος για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.



Η απόφαση του Εκλογοδικείου αφορούσε τους Βασίλη Στίγκα, Πέτρο Δημητριάδη και Αλέξανδρο Ζερβέα.