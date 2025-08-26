Νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά - Γρίφος η στάση του Κώστα Καραμανλή

Η πρωτοβουλία του Αντώνη Σαμαρά προσδιορίζεται χρονικά μετά τον Οκτώβριο.

Νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά - Γρίφος η στάση του Κώστα Καραμανλή
Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς
Αποφασισμένος να προχωρήσει τελικά στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα εμφανίζεται ο Αντώνης Σαμαράς, επιδιώκοντας κατά βάση να διαμορφώσει νέες ισορροπίες στο πολιτικό σύστημα και μια εντελώς νέα πραγματικότητα την επομένη των εκλογών.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη στάση που θα κρατήσει ο Κώστας Καραμανλής, που έχει άμεση επικοινωνία με τον Αντώνη Σαμαρά. Όπως αναφέρει η Απογευματινή, ο Αντώνης Σαμαράς, παρά το βαρύ χτύπημα με την αδόκητη απώλεια που βίωσε ο ίδιος και η οικογένειά του, θα επιμείνει στη δημιουργία νέου κόμματος, θεωρώντας πως η περίοδος που διανύει η χώρα μας δεν επιτρέπει αποστρατείες.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει επιλέξει να συνομιλεί με πρόσωπα, τα οποία δεν ταυτίζονται απόλυτα με τη δεξιά παράταξη, αλλά έχουν γενικότερες διαδρομές στον ευρύτερο πατριωτικό χώρο. Όπως λόγου χάρη, ο Μελέτης Μελετόπουλος, ο οποίος κατά καιρούς συμπορεύτηκε τόσο με το ΠΑΣΟΚ όσο και με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και με συλλογικές προσπάθειες που είχαν ως υπόβαθρο κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ή της πατριωτικής Αριστεράς.

Ο Αντώνης Σαμαράς - σύμφωνα με την Απογευματινή - πιστεύει πως μπορεί να κινηθεί δυναμικά, θεωρώντας ότι μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος έχει πάρει αποστάσεις συνολικά από τα κόμματα. Κι αυτό γιατί απουσιάζει από το πολιτικό τοπίο ένας σοβαρός κεντροδεξιός σχηματισμός, που θα αρθρώνει πειστικό λόγο κατά του ακραίου φιλελευθερισμού, της παγκοσμιοποίησης, της woke ατζέντας, της λαθρομετανάστευσης, αλλά κυρίως ένα κόμμα που θα θέσει ψηλά στην ατζέντα τα εθνικά θέματα και το μείζον ζήτημα του δημογραφικού, που δυνητικά συνιστά απειλή για την εθνική συνέχεια.

Η πρωτοβουλία προσδιορίζεται χρονικά μετά τον Οκτώβριο.

