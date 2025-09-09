Ο Δένδιας εγκαινίασε το Θεραπευτήριο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, στην τελετή εγκαινίων του Θεραπευτηρίου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Η ανακαίνιση του Θεραπευτηρίου της Σχολής αποτελεί δωρεά της εταιρείας ΜΟΤOR OIL, εις μνήμην του Νίκου Ι. Βαρδινογιάννη, Αξιωματικού ΠΝ.

Η σημερινή τελετή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της υλοποίησης μιας ακόμα δωρεάς της οικογένειας Βαρδινογιάννη και του Ομίλου «MOTOR OIL», για την ανακαίνιση του Θεραπευτηρίου της Σχολής, τόνισε ο κ. Δένδιας σε χαιρετισμό του.

Υπογράμμισε πως αποτελεί συνέχεια σε μια πολιτική ενίσχυσης των Στρατιωτικών Σχολών και βελτίωσης των συνθηκών εκπαίδευσης και ζωής των Ναυτικών Δοκίμων. Δηλαδή, όπως προσέθεσε, επένδυσης στο μέλλον του Πολεμικού Ναυτικού.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη σημερινή δωρεά και κυρίως για το παράδειγμα το οποίο αυτή η δωρεά εκφράζει.

Στην τελετή παρευρέθησαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο Βουλευτής Επικρατείας Ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Motor Oil, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης.

Παρέστησαν, επίσης, οι Γιώργος Ι. Βαρδινογιάννης, Ελένη Κεφαλογιάννη, Παύλος Βαρδινογιάννης, Δημοσθένης Βαρδινογιάννης, μέλη της οικογένειας Βαρδινογιάννη, στελέχη της Motor Oil (Ελλάς), καθώς και Επίτιμοι Αρχηγοί, Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Σπουδαστές της Σχολής.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή εγκαινίων:

«Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, το λίκνο του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Η σημερινή τελετή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της υλοποίησης μιας ακόμα δωρεάς της οικογένειας Βαρδινογιάννη και του Ομίλου «MOTOR OIL», για την ανακαίνιση του Θεραπευτηρίου της Σχολής.

Και αποτελεί συνέχεια σε μια πολιτική ενίσχυσης των Στρατιωτικών Σχολών και βελτίωσης των συνθηκών εκπαίδευσης και ζωής των Ναυτικών Δοκίμων. Δηλαδή, επένδυσης στο μέλλον του Πολεμικού Ναυτικού.

Θα ήθελα να πω ότι η σημερινή πράξη εντάσσεται σε μια σειρά ευεργεσιών, σε μια παράδοση που αποτυπώθηκε σε έργα ουσίας προς το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: στην αναβάθμιση κι άλλων υποδομών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, στην ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην επικείμενη ανέγερση δύο Πτερύγων Νοσηλείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Και αποτελεί ζώσα συνέχεια προσφοράς των αείμνηστων Υποπλοιάρχου ε.α. Νίκου Βαρδινογιάννη και Υποναυάρχου επί τιμή Βαρδή Βαρδινογιάννη, αποφοίτων της Σχολής και Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι άφησαν πίσω τους, στην ευρύτερη οικογένεια Βαρδινογιάννη, μια παρακαταθήκη αφοσίωσης στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η σημερινή δωρεά αφιερώνεται στη μνήμη του Υποπλοιάρχου ε.α. Νίκου Βαρδινογιάννη, ο οποίος υπηρέτησε το Πολεμικό Ναυτικό σε πλοία επιφανείας, σε υποβρύχια, σε επιτελικές θέσεις.

Και ανάμεσά μας βρίσκονται οι κ.κ. Παύλος και Δημοσθένης Βαρδινογιάννης, υιοί του Νίκου Βαρδινογιάννη. Η παρουσία τους τονίζει ότι η μνήμη του πατέρα τους συνεχίζει να εμπνέει και να καθοδηγεί με αίσθημα ευθύνης και προσφοράς τη ζωή τους και την παρουσία τους εδώ.

Επίσης, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στην παρουσία του Καπετάν Γιώργου Βαρδινογιάννη που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Μαζί και η κ. Ελένη Κεφαλογιάννη. Η παρουσία τους αποτελεί ζωντανή υπενθύμιση μιας οικογενειακής συνέχειας και αφοσίωσης που επί δεκαετίες συνδέει την οικογένεια Βαρδινογιάννη με την Πατρίδα μας.

Η δωρεά αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη για το Πολεμικό Ναυτικό. Δεν θα σας κρύψω ότι και οι τρεις Στρατιωτικές Σχολές χρειαζόντουσαν σημαντικές επενδύσεις για να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις τους και να μπορούν να παρέχουν στους νέους Αξιωματικούς μας το επίπεδο που απαιτείται κατά την ιδιαίτερα σκληρή εκπαίδευσή τους.

Σε λίγες εβδομάδες, στον Φαληρικό Όρμο θα καταπλεύσει ο «ΚΙΜΩΝΑΣ», η πρώτη φρεγάτα νέας γενιάς, η πρώτη Belharra (FDI) και θα ακολουθήσουν άλλες τρεις, όπως επίσης ελπίζουμε και δύο ιταλικές φρεγάτες Bergamini, για τις οποίες ολοκληρώνεται η διαπραγμάτευση εντός των επομένων εβδομάδων.

Όμως όλα αυτά στερούνται σημασίας αν δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό που να μπορεί να στελεχώσει και να υπηρετήσει με αυτοθυσία την εκπλήρωση του σκοπού τους.

Υπό την έννοια αυτή λοιπόν, κύριε Γιάννη Βαρδινογιάννη, η σημερινή δωρεά εντάσσεται σε μια συνέχεια και συνιστά ένα μήνυμα προς τους Ναυτικούς Δοκίμους, ότι ο Όμιλός σας αναγνωρίζει και τιμά την απόφασή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στην υπεράσπιση της Πατρίδας, της κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων της στη θάλασσα.

Εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τη σημερινή δωρεά και κυρίως για το παράδειγμα το οποίο αυτή η δωρεά εκφράζει. Θα φέρει το αποτύπωμα της οικογένειας Βαρδινογιάννη, λειτουργώντας ως σημείο αποτύπωσης κοινωνικής υπευθυνότητας. Μιας παρακαταθήκης που προστίθεται στη συλλογική μνήμη του Πολεμικού Ναυτικού.

Σας ευχαριστώ πολύ».

