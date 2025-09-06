Ανάρτηση Δένδια για τα «Σεπτεμβριανά: «Ημέρα Μνήμης»

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υπενθυμίζει ότι συμπληρώνονται 70 χρόνια από τα «Σεπτεμβριανά» του 1955, το οργανωμένο πογκρόμ που σημάδεψε τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης που αποτέλεσε τον πρώτο κρίκο σε μια αλυσίδα διωγμών, οι οποίοι οδήγησαν στη δραματική συρρίκνωση της ελληνικής μειονότητας, κατά παράβαση της Συνθήκης της Λωζάννης.

Με τίτλο στην ανάρτηση «ημέρα μνήμης», ο κ. Δένδιας γράφει: «70 χρόνια από τα «Σεπτεμβριανά», το κεντρικά καθοδηγούμενο πογκρόμ σε βάρος του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Ένας πρώτος κρίκος σε μια αλυσίδα διωγμών που οδήγησαν στη συρρίκνωση της Ελληνικής Μειονότητας της Πόλης, κατά παράβαση της Συνθήκης της Λωζάννης.

