ΔΕΘ: Γαλάζια «παρέλαση» στην ομιλία Δένδια με πάνω από 47 βουλευτές

Μαζική η παρουσία βουλευτών της ΝΔ στα εγκαίνια του περιπτέρου των Ενόπλων Δυνάμεων στη ΔΕΘ, το Σάββατο, από τον Νίκο Δένδια 

Με έντονη «γαλάζια» παρουσία πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο τα εγκαίνια του περιπτέρου των Ενόπλων Δυνάμεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου μίλησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Περίπου 50 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν το «παρών». Αυτόπτες μάρτυρες μέτρησαν περισσότερους από 47 «γαλάζιους» βουλευτές που πέρασαν από τον χώρο, γεγονός που αναδεικνύει το «γκελ» που έχει ο υπουργός στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης.

Η εικόνα δεν πέρασε απαρατήρητη. Η συμμετοχή σχεδόν του ενός τρίτου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ μόνο αμελητέα δεν μπορεί να θεωρηθεί. Το κλίμα στις συζητήσεις ήταν εμφανώς θετικό: χαμόγελα, συζητήσεις και θερμές χειραψίες.

Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν στο περίπτερο ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, αλλά και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, οι υφυπουργοί Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμετζόπουλος, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Βουλής Αθανάσιος Μπούρας.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί το περίπτερο, δίνοντας κι εκείνος το στίγμα της κυβερνητικής στήριξης στο έργο και τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εγκαινίασε το Περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιο Οικονόμου, τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ και τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι της Περιφερειακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του ΥΠΕΘΑ Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) Παντελής Τζωρτζάκης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β.) Α.Ε. Αντιναύαρχος ε.α. Αλέξανδρος Διακόπουλος και άλλοι.

