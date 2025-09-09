Τσιόδρας για κλιματική κρίση: Πρόληψη, προετοιμασία και αλληλεγγύη οι απαραίτητοι όροι αντιμετώπισης

Την ανάγκη συντονισμένης δράσης με έμφαση στο τρίπτυχο «πρόληψη - προετοιμασία - αλληλεγγύη» για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης υπογράμμισε ο Δημήτρης Τσιόδρας σε παρέμβασή του στη διάρκεια της συζήτησης για τις πυρκαγιές στη νότια Ευρώπη στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

Ζήτησε επίσης, ενισχυμένη χρηματοδότηση στα πλαίσια του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ, ενίσχυση του μηχανισμού rescEU και ταχύτερη πρόσβαση στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ μετά από πυρκαγιές και πλημμύρες.

Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι «η κλιματική κρίση είναι εδώ και η πατρίδα μου, η Ελλάδα, και οι Μεσογειακές χώρες βιώνουμε αυτά τα φαινόμενα με αυξανόμενη ένταση και κόστος», τονίζοντας παράλληλα ότι οι πλημμύρες και η ξηρασία δυστυχώς, δεν αποτελούν απειλές του μέλλοντος αλλά τη νέα μας πραγματικότητα.

Κατέληξε δε αναφερόμενος στα απαραίτητα συστατικά για την οικοδόμηση μιας πραγματικής Ένωσης Ετοιμότητας, όπως ο συντονισμός σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, οι συντονισμένες δράσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πόλεων και την ενίσχυση των πληγεισών περιοχών και η υλοποίηση μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας έγκαιρης προειδοποίησης με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Αναλυτικά η ομιλία του Δημήτρη Τσιόδρα:

«Η κλιματική κρίση είναι εδώ και η πατρίδα μου, η Ελλάδα, και οι Μεσογειακές χώρες

βιώνουμε αυτά τα φαινόμενα με αυξανόμενη ένταση και κόστος.

Για αυτό τον λόγο, oφείλουμε να δώσουμε ακόμη περισσότερη έμφαση στην πρόληψη

και την έγκαιρη προειδοποίηση.

Χρειαζόμαστε μια πραγματική Ένωση Ετοιμότητας με:

Συντονισμό σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Ενισχυμένη χρηματοδότηση στα πλαίσια του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ και ενίσχυση του μηχανισμού rescEU.

Ταχύτερη πρόσβαση στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ μετά από πυρκαγιές και πλημμύρες.

Δημιουργία Ευρωπαϊκής πλατφόρμας έγκαιρης προειδοποίησης με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Συντονισμένες δράσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πόλεων και την ενίσχυση των πληγεισών περιοχών

Πρόληψη - προετοιμασία - αλληλεγγύη: είναι απαραίτητοι όροι για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Ευχαριστώ»

Διαβάστε επίσης