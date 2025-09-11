Εγκρίθηκαν οι τροπολογίες Τσιόδρα για την αντιμετώπιση των διαφορετικών τιμών για ίδια προϊόντα

Οι τροπολογίες ψηφίστηκαν με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου

Εγκρίθηκαν οι τροπολογίες Τσιόδρα για την αντιμετώπιση των διαφορετικών τιμών για ίδια προϊόντα

Ο Ευρωβουλευτής, Δημήτρης Τσιόδρας

Με ευρεία πλειοψηφία 459 ψήφων υπέρ εγκρίθηκαν οι τροπολογίες του Δημήτρη Τσιόδρα για την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητα διαφορετικών τιμών για ίδια προϊόντα από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

Συγκεκριμένα, η Έκθεση για την εφαρμογή των κανόνων και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ κάνει ειδική μνεία στο σημαντικό αντίκτυπο των αδικαιολόγητων γεωγραφικών εφοδιαστικών περιορισμών στους καταναλωτές, την ενιαία αγορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού σύμφωνα με την Κομισιόν, κοστίζουν στους καταναλωτές της ΕΕ πάνω από 14 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Καλεί δε την Κομισιόν να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς αυτούς και τις πρακτικές ορισμένων εταιρειών να κάνουν χρήση μη απαραίτητων γλωσσικών περιορισμών στη σήμανση βασικών καταναλωτικών προϊόντων.

Υπενθυμίζεται ότι τα εμπόδια εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμούς 45% για τη μεταποίηση και 110% για τις υπηρεσίες ενώ η αγορά αυτή παραμένει ατελής και χρειάζεται περισσότερη ενοποίηση ειδικά στους τομείς της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.

Γίνεται επίσης, ειδική αναφορά στις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) λόγω της πολυπλοκότητας του ρυθμιστικού πλαισίου και στην ανάγκη για ευέλικτες λύσεις όπως μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, όπου θα μπορούν να βρίσκουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες και σαφείς οδηγίες για τις διάφορες διαδικασίες, όπως αδειοδοτήσεις.

Στις τροπολογίες που κατέθεσε ο Δημήτρης Τσιόδρας και υπερψηφίστηκαν, οι Ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν την ανάγκη προσδιορισμού σαφούς μεθοδολογίας για την παρακολούθηση και μέτρηση της προόδου στην επίτευξη των στόχων μείωσης της γραφειοκρατίας κατά τουλάχιστον 25% και 35% για τις ΜμΕ.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, υπογράμμισε ότι η υιοθέτηση της Έκθεσης αυτής συνιστά «καθαρό μήνυμα προς την Επιτροπή να υλοποιήσει χωρίς καθυστέρηση τις δράσεις που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική για την ενιαία αγορά για να απελευθερώσουμε τις δυνάμεις της και να αξιοποιήσουμε πλήρως την ανεκμετάλλευτη δυναμική της».

