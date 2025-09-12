Ο Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον Hassabis: Ένα από τα πρώτα AI factory δημιουργείται στην Ελλάδα

Το AI Factory που θα δημιουργηθεί στην Ελλάδα, ένα από τα πρώτα της Ευρώπης, περιέγραψε ο πρωθυπουργός 

Ο Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον Hassabis: Ένα από τα πρώτα AI factory δημιουργείται στην Ελλάδα
Η τεχνητή νοημοσύνη, οι δυνατότητες που έχει, οι προκλήσεις που προκύπτουν από τη ραγδαία ανάπτυξή της, αλλά και η ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ως πηγή έμπνευσης για τη νέα εποχή τέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν απόψε στο Ηρώδειο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Ελληνοκύπριος νομπελίστας επιστήμονας, συνιδρυτής και CEO της Google DeepMind, Ντέμης Χασάμπης.

"Αντιμετωπίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια πραγματικά μετασχηματιστική τεχνολογία που μπορεί να μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε άλλες ευρωπαϊκές χώρες", υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε ότι "μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την μετασχηματιστική τεχνολογία για καλούς σκοπούς και να μετριάσουμε τους κινδύνους που ξεκάθαρα υπάρχουν". Τόνισε τη δυνατότητα που έχει η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει πιο αποδοτικό το κράτος, αλλά και να μεταμορφώσει τομείς, όπως η υγεία, η παιδεία και η πολιτική προστασία.

Στη συνέχεια ανέδειξε δύο τομείς που έχουν προτεραιότητα στη νέα αυτή εποχή, η περιφρούρηση της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων και των δημοκρατικών αξιών. Περιέγραψε μάλιστα την πρόσφατη πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης "Kids Wallet", ένα εργαλείο για την ηλικιακή ταυτοποίηση και τη γονική εποπτεία στον ψηφιακό κόσμο.

Επίσης, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε το δυναμισμό που έχει επιδείξει το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και περιγράφοντας το AI Factory που θα δημιουργηθεί στην Ελλάδα, ένα από τα πρώτα της Ευρώπης, τόνισε τη σημασία που έχει η διασφάλιση της πρόσβασης των ελληνικών start-ups στις δυνατότητες της νέας αυτής τεχνολογίας.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε προκλήσεις που αναμένεται να υπάρχουν σχετικά με την κατάργηση θέσεων εργασίας, "μια συζήτηση που γίνεται σε κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση" και τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσει και το συνταξιοδοτικό σύστημα, ωστόσο τόνισε ότι καθώς η Ελλάδα είναι κυρίως χώρα παροχής υπηρεσιών οπότε μπορεί να είναι περισσότερο προστατευμένη. Στο διεθνές αυτό σκηνικό είναι σημαντικό το εκπαιδευτικό σύστημα να ευθυγραμμιστεί με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, πρόσθεσε.

Ο Ντέμης Χασάμπης, ο οποίος ανέφερε ότι έχει μελετήσει πολύ στο παρελθόν τους Έλληνες φιλοσόφους και τη μυθολογία, τόνισε ότι μπορούμε να μάθουμε πολλά από την αρχαία Ελλάδα και κυρίως από τη συνύπαρξη τεχνών και επιστημών και αναφέρθηκε στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης όχι μόνο στην ανάπτυξη των επιστημών αλλά και στην ενίσχυση της δημιουργικότητας. Επίσης, ο ίδιος ανέφερε ότι η Ελλάδα "έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει ως λίκνο της δημοκρατίας και της επιστήμης".

Υπογράμμισε την πολυπλοκότητα που σηματοδοτεί η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και την ανάγκη "όλα τα τμήματα της κοινωνίας να συνεργαστούν και να υπάρχουν τέτοιου είδους διάλογοι και σε διεθνές επίπεδο". "Η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει κάθε τμήμα της κοινωνίας και του κόσμου", επεσήμανε και έδωσε έμφαση στο σύστημα αξιών που έχει η Ευρώπη ως πυξίδα σε αυτή τη νέα εποχή.

Μέσα από τη συζήτηση ανέδειξε τις "εκπληκτικές ευκαιρίες" που μπορεί να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη, όπως την κατανόηση της ανθρώπινης φύσης, την ενίσχυση της δημιουργικότητας, τη μελέτη της επιστήμης, χωρίς να ξεχνά τους κινδύνους που μπορεί να φέρει, "για τους οποίους πρέπει να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα". Μεταξύ άλλων παρατήρησε ότι "καθώς έρχονται μεγάλες αλλαγές" είναι σημαντικό να δώσουμε έμφαση στις μεταδεξιότητες που οι μαθητές πρέπει να έχουν, όπως να εξελίξουν τον δικό τους τρόπο εκμάθησης στο νέο αυτό γνωστικό περιβάλλον¨. Κατέληξε λέγοντας ότι "ελπίζω όλοι να εμπνευστούν από τις δυνατότητες που έχει η τεχνητή νοημοσύνη".

Τη συζήτηση συντόνισε η συνιδρύτρια και CEO της Endeavor, Λίντα Ρότενμπεργκ, η οποία αναφέρθηκε στον χώρο που φιλοξένησε την εκδήλωση ως το ιδανικό σκηνικό, κάτω από την Ακρόπολη "για να συζητήσουμε μια από τις πιο δραματικές στιγμές της Ιστορίας".

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του δεύτερου Athens Innovation Summit, που πραγματοποιεί η Endeavor Greece με στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την παγκόσμια καινοτομία. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Google Ελλάδας. Η γενική διευθύντρια της Google νοτιοανατολικής Ευρώπης, Πέγκυ Αντωνάκου υπογράμμισε ότι "η τεχνητή νοημοσύνη είναι χωρίς αμφιβολία το πιο προηγμένο εργαλείο που συνέλαβε ποτέ ο ανθρώπινος νους και όπως κάθε τέτοιο εργαλείο έρχεται με ευκαιρίες και προκλήσεις. Χρειάζεται όραμα, ήθος, ηγεσία αλλά και σεβασμός, γνώση και κανόνες γιατί η τεχνολογία είναι απλά το εργαλείο. Εμείς βάζουμε το μυαλό και την ψυχή και είναι στο δικό μας χέρι να χρησιμοποιηθεί για καλό με υπευθυνότητα, τόλμη και συνεργασία".

Παρουσιαστές ήταν η πρόεδρος της Endeavor Greece, Κωστάντζα Σμπώκου Κωνσταντακοπούλου και ο διευθύνων σύμβουλος της Endeavor Greece, Παναγιώτης Καραμπίνης.

Το "παρών" στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων από την ελληνική κυβέρνηση οι Κωστής Χατζηδάκης, 'Αδωνις Γεωργιάδης, Δημήτρης Παπαστεργίου, Ζωή Ράπτη, Λίνα Μενδώνη, Χάρης Θεοχάρης, Σταύρος Καλαφάτης, Όλγα Κεφαλογιάννη και Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

