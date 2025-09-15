Η αποτίμηση της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ - Γιατί τη θεωρούν αφετηρία πρωτιάς στις εκλογές

Η αποτίμηση της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ - Γιατί τη θεωρούν αφετηρία πρωτιάς στις εκλογές
Συνέντευξη Τύπου, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στα πλαίσια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο Συνεδριακό Κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης", Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025.
Η φετινή ΔΕΘ ήταν για τη Χαριλάου Τρικούπη το μεγαλύτερο στοίχημα της χρονιάς. Τίποτα δεν έπρεπε να πάει «στραβά» και πράγματι, στην πρώτη αποτίμηση φαίνεται πως όλα πήγαν ακριβώς όπως είχαν σχεδιαστεί.

Το ΠΑΣΟΚ είχε επενδύσει πολιτικά εδώ και μήνες στον φετινό Σεπτέμβριο επιχειρώντας -και σε έναν βαθμό κατορθώνοντας- να τον «βάψει πράσινο», κορυφώνοντας αυτή την επικοινωνιακή «επίθεση» με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Η κεντρική ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε έναν «πράσινο βομβαρδισμό» προτάσεων για κάθε πτυχή της καθημερινότητας και της διακυβέρνησης, ενώ η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε χθες του έδωσε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει ανοιχτά προς τους πολίτες το πολιτικό διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών, αλλά και να εξειδικεύσει και να εξηγήσει ορισμένες από τις πτυχές του προγράμματος που είχε παρουσιάσει το προηγούμενο βράδυ.

Σε πρώτο πλάνο το πρόγραμμα-«ευαγγέλιο»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν σαφής όταν στη συνέντευξη Τύπου διαμήνυσε ότι απόλυτη προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ είναι η προώθηση και η εφαρμογή του πολιτικού του προγράμματος. Μάλιστα το χαρακτήρισε «ευαγγέλιο», στέλνοντας έτσι και το μήνυμα προς όλα τα στελέχη του κόμματος ότι οφείλουν να το μελετήσουν σε βάθος.

«Το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τη δουλειά του και η δουλειά του είναι μία. Αυτό που χθες παρουσιάσαμε στον ελληνικό λαό είναι ένα πειστικό σχέδιο πολιτικής αλλαγής», είπε συγκεκριμένα, ενώ σε άλλο σημείο τόνισε: «Στόχος είναι να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα που χθες περιγράψαμε. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν πειρασμό συμφωνιών, που υπονομεύουν την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Αυτό είναι το ευαγγέλιο μας, το πρόγραμμά μας. Δουλέψανε χιλιάδες άνθρωποι γι’ αυτό. Είναι πρόγραμμα γενναίων μεταρρυθμίσεων, γενναίας πολιτικής αλλαγής».

Το μήνυμα έγινε σαφές και προς όσους παρακολούθησαν με προσοχή την ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου. Η κριτική στην κυβέρνηση της ΝΔ ήταν μεν σκληρή, ωστόσο, σε αντίθεση με πολλές άλλες ομιλίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά ήταν συντριπτικά πιο περιορισμένη σε έκταση. Η Χαριλάου Τρικούπη διαμηνύει με αυτόν τον τρόπο ότι η απόρριψη των πολιτικών επιλογών της ΝΔ έχει αντικατασταθεί ως προτεραιότητα από την προώθηση του προγράμματος. Επιχειρούν δηλαδή να «χτίσουν» πάνω στην αρνητική δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης, όχι αποκλειστικά ενισχύοντας την κριτική, αλλά προβάλλοντας με θετικό τρόπο μια συνολική πρόταση διεξόδου προς όσους «αποκολλούνται» από τον σκληρό πυρήνα των ψηφοφόρων του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παράλληλα, η εικόνα που επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί μέσα από τον καταιγισμό προτάσεων που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν ήταν άλλος από αυτήν ενός κόμματος που δεν έχει απλά διαχειριστικές προτάσεις επί υπαρκτών προβλημάτων, αλλά μια συνολική, «ολιστική» όπως την αποκαλούν τα στελέχη του κόμματος, εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης της χώρας, με εξειδικευμένες προτάσεις σχεδόν για κάθε πτυχή της καθημερινότητας των πολιτών και της διακυβέρνησης του κράτους. Είναι ενδεικτικό το σχόλιο του Νίκου Ανδρουλάκη άλλωστε ότι οι μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο κράτους (πρόγραμμα Αναστάσιος Πεπονής), δεν είναι εύκολες, αλλά είναι μονόδρομος. «Αν αποτύχουμε εκεί, δεν θα πετύχουμε στα άλλα και το ξέρουμε. Γι' αυτό ξεκινήσαμε από το κράτος. Αν χάσουμε τη μάχη του κράτους, δεν θα πετύχουμε τα υπόλοιπα».

«Εκλογές τώρα και συνεργασία αν...»

Το δεύτερο μεγάλο βήμα του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη διαδικασία ήταν η σαφής περιγραφή του εκλογικού του στόχου και της συνθήκης υπό την οποία θα επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση, ακόμη και συνεργαζόμενο με τη ΝΔ. Μάλιστα, ελάχιστοι ανέμεναν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έθετε τον εκλογικό πήχη τόσο ξεκάθαρα.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή στη χώρα μπορεί να επέλθει μόνο αν το ΠΑΣΟΚ αναδειχτεί πρώτη δύναμη «έστω και με μία ψήφο». «Το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση και με μια ψήφο διαφορά μπορεί να κάνει τη διαφορά», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η μόνη περίπτωση να εξετάσει το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης θα είναι να βρίσκεται το ίδιο στην πρώτη θέση.
Σε επόμενη ερώτηση ο κ. Ανδρουλάκης έγινε πολύ πιο σαφής, εξηγώντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει σε συμφωνίες συνεργασίας μόνο εφόσον οι συσχετισμοί δυνάμεων έχουν τοποθετήσει το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση.

Η Χαριλάου Τρικούπη ευελπιστεί ότι με αυτόν τον τρόπο, θέτοντας δηλαδή έναν στόχο πολύ πιο ρεαλιστικό από το να προτάξει ως στόχο την αυτοδυναμία, θα μπορέσει να απελευθερώσει εκλογικές δυνάμεις από τη ΝΔ, στοχεύοντας κυρίως στους κεντρώους ψηφοφόρους που θέτουν ψηλά στις εκλογικές τους προτεραιότητες το θέμα της κυβερνησιμότητας και οι οποίοι από την άλλη δεν είναι ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πρακτικά, το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι τη συγκεκριμένη στιγμή που γενικότερα η δημοφιλία της κυβέρνησης αντιμετωπίζει φθορά, θα καταφέρει να δείξει στοιχεία επανάκαμψης, τα οποία, ιδανικά για το ίδιο, θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά όσο θα καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις.

Πράσινος Σεπτέμβρης

Το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε με μια επικοινωνιακή «επίθεση» να μετατρέψει το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου σε δύο «πράσινες εβδομάδες», κορυφώνοντας αυτή τη διαδικασία με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος.

Ωστόσο, είχαν προηγηθεί στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τέσσερις συνεντεύξεις Τύπου υπό τον γενικό τίτλο της «Μαύρης Βίβλου της ΝΔ», στις οποίες τα στελέχη του κόμματος παρουσίαζαν με λεπτομέρεια κάθε αρνητική πτυχή της διακυβέρνησης της ΝΔ τα τελευταία έξι χρόνια. Σε αυτό άλλωστε έγκειται και η προαναφερόμενη προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να φέρει σε δεύτερο πλάνο την κριτική στην ΝΔ και να προτάξει το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα, έχοντας ουσιαστικά κορυφώσει την κριτική του μέσα από τη «Μαύρη Βίβλο».

Άλλωστε, ο Σεπτέμβριος είναι από μόνος του ο μήνας του ΠΑΣΟΚ, καθώς στις 3 Σεπτέμβρη εορτάζει την επέτειο της ίδρυσής του από τον Ανδρέα Παπανδρέου και φέτος διοργάνωσε μια μεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο. Ωστόσο, προκειμένου να μη μετατραπεί σε μια ακόμη εκδήλωση «μουσειακού» χαρακτήρα, η Χαριλάου Τρικούπη αποφάσισε να τη συνδέσει με μια εκτενή συζήτηση για το Δημογραφικό, ένα θέμα που το ΠΑΣΟΚ «σηκώνει» πολύ τους τελευταίους μήνες. Η κίνηση αυτή πάντως ενίσχυσε την προσοχή που δόθηκε στα φετινά του «γενέθλια».

