Live οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα
Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντόνιο Κόστα, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Κοινές δηλώσεις πραγματοποιούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Προέδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου.
Δείτε live:
Σημειώνεται ότι το περασμένο βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε δείπνο στον António Costa, στο σπίτι του.
