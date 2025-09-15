Live οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

Κοινές δηλώσεις πραγματοποιούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Προέδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σημειώνεται ότι το περασμένο βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε δείπνο στον António Costa, στο σπίτι του.

