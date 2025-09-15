Κυβέρνηση για Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ είναι ο "πράσινος ΣΥΡΙΖΑ" και παίζει με... ακάλυπτες υποσχέσεις

Με αιχμηρή ανακοίνωση απάντησε η κυβέρνηση στις πρόσφατες εξαγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για το οικονομικό του πρόγραμμα. Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης άσκησε έντονη κριτική για την έλλειψη κοστολόγησης των προτάσεων που παρουσιάστηκαν.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «υπάρχουν ερωτήσεις που απαιτούν τεκμηρίωση» αλλά και «ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση είναι μονολεκτική, εάν θέλεις κάποια στιγμή να σε πάρουν στα σοβαρά». Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη στάση του κ. Ανδρουλάκη στη συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε για το κόστος των μέτρων που ανακοίνωσε.

«Αντί να πει έναν αριθμό», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «ο κ. Ανδρουλάκης μιλούσε για αρκετά λεπτά και, αφού μας ταξίδεψε μέχρι το 2009, απλώς δεν απάντησε». Παρόμοια στάση, όπως είπε, κράτησε και σε ερωτήσεις για τη μείωση του ΦΠΑ, χωρίς να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη χρηματοδότηση των προτάσεών του.

Αντιπαραβάλλοντας τη στάση αυτή με την κυβερνητική πολιτική, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι «πριν από μία εβδομάδα ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι κοστίζει 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η χώρα «πλήρωσε ακριβά τα προγράμματα που γράφτηκαν στο πόδι» και ότι οι εξαγγελίες χωρίς σαφή κοστολόγηση θυμίζουν «ένα ακόμα ‘πρόγραμμα Θεσσαλονίκης’ που απλώς… πρασίνισε», αφήνοντας σαφή αιχμή για το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα κυβερνητικά στελέχη τόνιζαν ότι αντί για «προγραμματικό σχέδιο», ο κ. Ανδρουλάκης από το βήμα της ΔΕΘ επανέφερε τις αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος με «πράσινα λεφτόδεντρα» και «ακάλυπτες» υποσχέσεις.

«Αντί για εναλλακτικές προτάσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε τον πιο γρήγορο δρόμο για επιστροφή της χώρας στις περιπέτειες του παρελθόντος, που οι πολίτες έχουν πληρώσει ακριβά». Στην κυβέρνηση επιμένουν ότι οι ακοστολόγητες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ καθώς υπερβαίνουν την οροφή δαπανών, κάτι που σημαίνει ότι θα οδηγούσαν σε επιτήρηση, αυξήσεις φόρων και μέτρα λιτότητας.

«Απέναντι στις ανεύθυνες υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση υλοποιεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ύψους 1,76 δισ. ευρώ, με μειώσεις φόρων που θα φέρουν αυξήσεις εισοδημάτων σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες αλλά και γενναίες ελαφρύνσεις με έμφαση στις οικογένειες, στους νέους, στην ελληνική περιφέρεια και στα ακριτικά μας νησιά.

Ο κ. Ανδρουλάκης προσθέτει μέτρα αρκετών δισ. ευρώ και άρα εισηγείται πλήρη δημοσιονομικό εκτροχιασμό, που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούσε τη χώρα μας σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, υιοθετώντας πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν στον... πράσινο ΣΥΡΙΖΑ», σημειώνουν από το Μέγαρο Μαξίμου και προσθέτουν: «Ο κ. Ανδρουλάκης ανακάλυψε ότι η Ελλάδα αποκλίνει από την υπόλοιπη Ευρώπη όταν αντιθέτως συγκλίνει σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εισοδήματα, ιδιωτική κατανάλωση, μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης.

Μίλησε για ανάγκη ψηφιοποίησης του κράτους, προφανώς επειδή δεν χρησιμοποιεί το Gov.gr όπου είναι ψηφιοποιημένες οι υπηρεσίες του Δημοσίου προς όφελος των πολιτών. Απέναντι στις ισοπεδωτικές και ανεύθυνες λογικές του ΠΑΣΟΚ, οι πολίτες ξέρουν ότι η Ελλάδα προχωρά μπροστά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας. Αμφιβάλουμε κατά πόσο εννοεί ο κ. Ανδρουλάκης όσα λέει για εκλογές, οι οποίες όπως έχει τονίσει επανειλημμένως ο Πρωθυπουργός θα γίνουν το 2027 και τότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα είναι υποχρεωμένος εκ του νόμου να παρουσιάσει κανονικό και κοστολογημένο πρόγραμμα και όχι τις τωρινές αοριστολογίες με τις ακάλυπτες υποσχέσεις».