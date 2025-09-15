Live η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη

Παρακολουθήστε ζωντανά την ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Live η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη
12:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Τσίπρα για Παλαιστίνη μετά την επίθεση του Ισραήλ στον σκηνοθέτη του «No Other Land» Μπάζελ Άντρα

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision: Η Ισπανία απειλεί να μποϊκοτάρει τo διαγωνισμό τραγουδιού εάν συμμετάσχει το Ισραήλ

12:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Τέλος ο Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

12:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ήμουν σε λαϊκή στη Θήβα και πουλούσαμε πράγματα με τη μαμά μου στην επιτυχία του 2009

12:23LIFESTYLE

The Witcher: Το πρώτο κλιπ του Λίαμ Χέμσγουρθ ως «Γητευτή» στην 4η σεζόν

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες φρίκης: Νεαρός Παλαιστίνιος με ειδικές ανάγκες κακοποιήθηκε από συγγενείς του για μια μικροκλοπή - Βίντεο

12:07ΚΟΣΜΟΣ

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Novartis: Φυλάκιση 25 μηνών στον Δεστεμπασίδη και 33 μηνών στην Μαραγγέλη

12:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Δίδυμο νεαρών «έγδυνε» αυτοκίνητα για 6 μήνες – Άρπαξαν 5.500 ευρώ, κινητά και συσκευές

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Κατέγραψαν αγριογούρουνο να κάνει βόλτα στους δρόμους - Βίντεο

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένα «αραβικό ΝΑΤΟ»; Οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο Κατάρ ενώνουν τους αραβικούς στρατούς

11:53ΚΟΣΜΟΣ

«Πόλεμος» για το μπασμάτι: Πώς το ρύζι «δυναμιτίζει» την εμπορική συμφωνία Ινδίας-ΕΕ

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η απειλή των drones οδήγησε σε μετεξέλιξη των αρμάτων μάχης - Βίντεο

11:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά από το Pamestoixima.gr για τον νικητή του Champions League

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Το SAFE δεν μπορεί να περιλαμβάνει χώρες που απειλούν με πόλεμο την ΕΕ

11:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Μαύρα σύννεφα» για Ρουί Βιτόρια

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Σορός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει στον Θερμαϊκό

11:27ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

COSMOTE TELEKOM: Στηρίζει τον στίβο ως Μεγάλος Χορηγός της Εθνικής Ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό περιστατικό στον Ψηλορείτη: Τραυματίστηκε 25χρονη κατά την ανάβαση - Κινητοποιήθηκε ΕΜΑΚ και Πυροσβεστική

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πατέρας θύματος σε απεργία πείνας και δίψας στο Σύνταγμα - Ζητά εκταφή του παιδιού του

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Porta potty party: Ο «εγκέφαλος» πίσω από τα πάρτι διαστροφής στο Ντουμπάι - Ποιος είναι ο οδηγός λεωφορείου που παγιδεύει ευάλωτες γυναίκες από την Ουγκάντα

12:07ΚΟΣΜΟΣ

11:35ΕΛΛΑΔΑ

10:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα δάκρυα του «Greek Freak» - «Σας αγαπώ όλους»

09:57LIFESTYLE

«Βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο η Άννα Βίσση - Πάνω από 120.000 θεατές και στις δύο εμφανίσεις της

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Η κατάθεση-ξέσπασμα της μητέρας της influencer με τη ροζ κοκαΐνη - «Απέκτησε την έξη πριν 5 χρόνια, καμπανάκι η σύλληψη για να απεξαρτητοποιηθεί»

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή» - Ξεσπάει η μητέρα του με ανάρτησή της

12:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Στο στόχαστρο το όνομα του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων - Η δική του εξήγηση

13:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέος τύπος ακτινοθεραπείας «εξαφανίζει» τον καρκίνο σε 6 μήνες - Τα ειδικά ραδιοφάρμακα και οι προκλήσεις

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 16χρονη εκδιδόταν on line για πάνω από έναν χρόνο

12:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

11:26ME TO N & ME TO Σ

Γιος επιχειρηματία, γιος υπουργού και… γιος του Μάλαμα!

11:02LIFESTYLE

Ανανεωμένη η «Super Κατερίνα» και η Κατερίνα Καινούργιου στην πρώτη επίσημη της σεζόν

07:59LIFESTYLE

Ο Γιώργος Παπαδάκης επέστρεψε στο «Καλημέρα Ελλάδα»

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

