Νέο αντάρτικο στην Βουλή: Ο Στράτος Σιμόπουλος απειλει να καταψηφίσει τη νομοθετική ρύθμιση

Την προθεσή του να καταψηφίσει στη Βουλή, νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την ΔΕΘ, εξέφρασε ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος.

Σε παρέμβασή του για την ρύθμιση που έρχεται σε νομοσχέδιο και αφορά τη διάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ και συζητάται σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο βουλευτής διατύπωσε τις ενστάσεις του και ζήτησε την απόσυρσή του.

Ο βουλευτής σημείωσε μεταξύ άλλων στην παρεμβασή του: «Η ΔΕΘ αποτελεί την ψυχή της πόλης και σήμερα η πόλη διά των φορέων της αδυνατεί να εκχωρήσει αυτή την ψυχή. Η ΔΕΘ δεν είναι ΔΕΗ ούτε καν Εγνατία Οδός Α.Ε., για την οποία ο αρμόδιος υφυπουργός ανακοίνωσε ότι κλείνει. Η συναίνεση σήμερα, ουσιαστικά για αντίθεση πρόκειται, πάνω στο επίδικο θέμα του τρόπου διορισμού του Δ.Σ. της ΔΕΘ είναι πολύ μεγάλη».

Συνέχισε λέγοντας: «Δεν μπορεί σε ζητήματα όπως είναι η ανάπλαση και η επέκταση-μείωση των εκθεσιακών δραστηριοτήτων της ΔΕΘ η πόλη να απουσιάζει. Ίσως η συμμετοχή στο Δ.Σ. ορισμένων φορέων να είναι μια λύση. Ίσως η συμμετοχή των φορέων στη διαδικασία επιλογής των εκτελεστικών μελών να είναι μια άλλη. Ίσως ένας συνδυασμός των δύο παραπάνω προτάσεων να είναι η καλύτερη επιλογή, μαζί με μια συζήτηση τα εκτελεστικά μέλη να έχουν κάποια μορφή εντοπιότητας. Ιδέες δίνω για να αρθεί το διαφαινόμενο αδιέξοδο».

Καταλήγοντας, ο κ. Σιμόπουλος ανέφερε: «Συζητήστε με τους φορείς. Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί πάλι στη Θεσσαλονίκη μια εστία έντασης σαν αυτές που η πόλη έχει ζήσει στο παρελθόν. Πιστέψτε με γι' αυτές τις εντάσεις δεν φταίει πάντα η πόλη. Αρκετές φορές ευθύνεται και ο τρόπος που τα αντιμετωπίζει η κεντρική εξουσία».

