Αλλάζει το «παιχνίδι» στη Βουλή - Ο αυτόματος «κόφτης» που θα φέρει... φωνές

Μετά από αρκετές αναφορές για την ανάγκη αλλαγής του κανονισμού της Βουλής και ακόμη περισσότερες θυελλώδεις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, ήρθε όπως φαίνεται η ώρα για μια γενναία αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής των κοινοβουλευτικών συζητήσεων.

Συγκεκριμένα, από τον Οκτώβριο (6/10) που θα ξεκινήσει και τυπικά η νέα κοινοβουλευτική περίοδος, οι βουλευτές, οι υπουργοί και οι αρχηγοί των κομμάτων θα κληθούν να συμβιβαστούν με νέα, αυστηρότερα δεδομένα, με κυριότερη καινοτομία να είναι η εφαρμογή ενός «κόφτη», οποίος θα κλείνει αυτόματα το μικρόφωνο μόλις ο ομιλητής ξεπερνάει τον προβλεπόμενο χρόνο που δικαιούται να μιλήσει.

Μάλιστα το απαραίτητο τεχνικό λογισμικό έχει ήδη εγκατασταθεί και απομένουν λίγες τεχνικές βελτιώσεις ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικό. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μιλώντας χθες σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Για να εφαρμοστεί όμως ο «κόφτης» είναι απαραίτητο να προηγηθεί μια τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής, όπου αναμένεται να υπάρξουν και άλλες αλλαγές στο πώς θα διεξάγονται οι συζητήσεις στην Ολομέλεια και τις Επιτροπές, μεταξύ των οποίων θα είναι και οι αλλαγές στον χρόνο που θα δικαιούται ο κάθε ομιλητής ανάλογα με τη θέση του.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ήδη από το καλοκαίρι έχει πει δημόσια ότι είναι διατεθειμένος η νέα κοινοβουλευτική περίοδος να ξεκινήσει με νέους κανόνες.

Σε συνέντευξή του στο Action24 τον περασμένο Ιούλιο, ο κ. Κακλαμάνης είχε δηλώσει ότι είχε ήδη ζητήσει από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, δίνοντας τις κατευθυντήριες γραμμές, να του ετοιμάσει τις αλλαγές, τις οποίες στη συνέχεια θα τις συζητήσει με τα κόμματα.

Ειδικότερα, εξήγγειλε αναπροσαρμογή του χρόνου ομιλίας στη Βουλή, λέγοντας πως «δεν μπορεί κανείς να μιλάει ατελείωτα». Όπως συμπλήρωσε, θα χτυπάει το κουδουνάκι του προεδρείου 5 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου και μετά το πέρας τους θα κλείνει το μικρόφωνο και το κύκλωμα της τηλεόρασης.

Επίσης, τότε είχε μιλήσει για αυστηροποίηση των ποινών για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, κάτι το οποίο μένει να φανεί αν θα συμπεριλαμβάνεται στην εν λόγω αλλαγή του Κανονισμού.

Πάντως κανείς στους διαδρόμους της Βουλής δε φαίνεται να εκτιμά πως μια τέτοια αλλαγή που θα προβλέπει το «βίαιο» κόψιμο των ομιλιών θα περάσει «αναίμακτα» από ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο νέος κανονισμός μπορεί κάλλιστα να υπερψηφιστεί, όμως με βάση τον τρόπο διεξαγωγής των συζητήσεων στην Ολομέλεια, μπορεί κανείς να φανταστεί τις εντάσεις που θα προκληθούν εάν το μικρόφωνο «κλείσει» την ώρα που θα μιλάει κάποιος πολιτικός αρχηγός. Το κομμένο μικρόφωνο λοιπόν, δεν αποκλείεται να προκαλέσει ακόμη δυνατότερες φωνές και μεγαλύτερες εντάσεις στις Ολομέλειες.