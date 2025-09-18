Μαρινάκης: Αύριο η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ για νέο Γραμματέα - LIVE

Κατά τη σημερινή ενημέρωση συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης αρχικά αναφέρθηκε σε θέματα Άμυνας και εξοπλιστικών έπειτα και από το χθεσινό ΚΥΣΕΑ και κατόπιν σε θέματα μεταναστευτικού.

Στο 3,1% υποχώρησε τον Αύγουστο ο πληθωρισμός, είπε ο κ. Μαρινάκης, συγκριτικά με το 3,7% του Ιουλίου.

Κατόπιν αναφέρθηκε στην πλατφόρμα report.oasa.gr, που λειτουργεί από σήμερα το πρωί. Συνεχίζεται επίσης το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την ευλογιά των προβάτων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο φοιτητικό επίδομα.

Σημείωσε δε πως αύριο θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ για εκλογή νέου γραμματέα.

Παρακολουθήστε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον Υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη: