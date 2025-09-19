Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αίτημα κατάθεσης 10 εγγράφων από το ΠΑΣΟΚ - Ζητούν άμεσα τη λίστα των 6.000 ΑΦΜ

Αίτημα με το οποίο ζητούν να κατατεθούν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δέκα έγγραφα, κατέθεσαν σήμερα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που μετέχουν στη συμμετέχουν στην Επιτροπή.

Τα μέλη της Επιτροπής ζητούν μάλιστα τα έγγραφα να αποσταλούν άμεσα, πριν ακόμη ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης μαρτύρων. Όπως τονίζουν στην επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, βουλευτή ΝΔ, Ανδρέα Νικολακόπουλο, «προκειμένου να καταστεί δυνατή η στοιχειώδης εξέταση των πρώτων μαρτύρων της επόμενης Τετάρτης και Πέμπτης 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2025, ζητούμε να αποσταλούν άμεσα στην Επιτροπή τα παρακάτω στοιχεία επιφυλασσόμενοι για την αναζήτηση συμπληρωματικών εγγράφων και την υποβολή της λίστας μας στις 23 Σεπτεμβρίου όπως αποφάσισε χθες η Εξεταστική Επιτροπή».

Τα έγγραφα που ζητά το ΠΑΣΟΚ είναι τα εξής:

1. Το έγγραφο — Ares(2025)6332310 της 4 Αυγούστου 2025 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ στο οποίο γίνεται σαφής αναφορά ότι «η Επιτροπή ενδέχεται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή των μηνιαίων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 ή των ενδιάμεσων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 32 του ίδιου κανονισμού.»

2. Την αναφορά στο ίδιο έγγραφο των ελλείψεων του Προγράμματος Δράσης (Action Plan) που κατατέθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνέχεια των ευρημάτων της διαδικασίας συμμόρφωσης με το Στρατηγικό Σχέδιο ΑΑ2024/008/GR

3. Την επιστολή της ΓΔ AGRI της 27ης Μαρτίου 2025 — Ares(2025)2485312

4. Το ηλεκτρονικό μήνυμα της 12ης Μαΐου 2025 — Ares(2025)3812547

5. Το ηλεκτρονικό μήνυμα της 20ής Μαΐου 2025 — Ares(2025)5114034 Το ηλεκτρονικό μήνυμα της ΓΔ AGRI της 26ης Μαΐου 2025 — Ares (2025) 4231078

6. Την επιστολή του ΟΠΕΚΕΠΕ της 2ας Ιουνίου 2025 — Ares(2025)1681659

Επιπλέον σχετικά με την επιτήρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι απαραίτητο να σταλούν τα παρακάτω:

7. Την απόφαση επιτήρησης του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα και όλες τις ενέργειες και τα έγγραφα που αφορούν στο Πρόγραμμα Δράσης (Action Plan) για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

8. Τις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι σήμερα

9. Τα έγγραφα που εστάλησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από αρχές (Εισαγγελικές Αρχές και Οικονομική Αστυνομία) για διερεύνηση υποθέσεων παρατυπιών ή απατών βάση ερευνών που διεξάγονται από το 2019 μέχρι σήμερα

10. Την λίστα των 6.000 περίπου δεσμευμένων ΑΦΜ και ποια από αυτά έχουν αποδεσμευθεί και πληρωθεί.

Τσουκαλάς: Ο ελληνικός λαός επωμίστηκε ένα πρόστιμο που θα προσεγγίσει το 1 δισεκατομμύριο εξαιτίας του "γαλάζιου" πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ρισκάρει με τη ραθυμία και την αναποτελεσματικότητά της το μέλλον του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Υποθηκεύει την παραγωγική προοπτική της χώρας», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωση του.

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «η προθεσμία της 11ης Σεπτεμβρίου 2025 για την υποβολή αξιόπιστου και εφαρμόσιμου σχεδίου δράσης παρήλθε χωρίς ουσιαστική πρόοδο», για να προσθέσει πως «σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης "καθησυχάζει" ότι έχει λάβει παράταση και παραδέχεται ότι θα υπάρχει κίνδυνος για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, αν τα χρονοδιαγράμματα δεν τηρηθούν».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τονίζει ότι «ο ελληνικός λαός επωμίστηκε ένα πρόστιμο που θα προσεγγίσει το 1 δισεκατομμύριο εξαιτίας του "γαλάζιου" πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και επισημαίνει πως «δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την ανικανότητά της να φέρει μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα. Η ευρωπαϊκή εμπιστοσύνη δεν είναι δεδομένη, κερδίζεται καθημερινά, με συνέπεια, διαφάνεια και πράξεις. Χρειάζεται αξιόπιστη κυβέρνηση να εγγυηθεί την ανθεκτικότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα», υπογραμμίζει καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς.

Διαβάστε επίσης