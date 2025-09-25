Ανδρουλάκης: «Ο Ερντογάν έκανε παρέλαση προκλήσεων στον ΟΗΕ»

Για ερασιτεχνισμό και διπλωματική αποτυχία σχετικά με τη ματαίωση της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο, έκανε λόγο σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Το να επιχειρείς να παρουσιάσεις την προχειρότητα και τον ερασιτεχνισμό ως νίκη, είναι άλμα λογικής. Είχε ανακοινωθεί επισήμως ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κ. Ερντογάν. Γιατί το ανακοινώσαμε εμείς και όχι εκείνοι; Αυτό δεν δείχνει ερασιτεχνισμό; Δεν έπρεπε εκ των προτέρων να αναρωτηθούν οι διπλωμάτες, ο υπουργός Εξωτερικών ή ο ίδιος ο πρωθυπουργός γιατί δεν ανακοινώνει η άλλη πλευρά τη συνάντηση; Όταν εμφανίζεται ο κ. Ερντογάν να την αναβάλλει, πρόκειται για περιφρόνηση προς τη χώρα μας. Ο πρωθυπουργός όφειλε να αναρωτηθεί “γιατί εμείς το ανακοινώσαμε και όχι η Τουρκία” και να λάβει τα μέτρα του για να προστατεύσει το κύρος της χώρας», τόνισε συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, υπογράμμισε την προκλητική ρητορική του κ. Ερντογάν στον ΟΗΕ:

«Ο κ. Ερντογάν προχώρησε σε ακόμη μία παρέλαση προκλήσεων εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Μίλησε ξεκάθαρα για διχοτόμηση στην Κύπρο, χωρίς κανέναν σεβασμό στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Τι άλλο είπε; Ότι καμία ενεργειακή επένδυση στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση της Τουρκίας (!). Αυτό αφορά και την πόντιση του καλωδίου που αποτελεί έργο ενταγμένο στα ευρωπαϊκά προγράμματα».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να συνομιλεί με τη γείτονα χώρα, αλλά χωρίς αυταπάτες και προπαγάνδα:

«Προπαγάνδα είναι τα “ήρεμα νερά”. Ακούμε τον κ. Μητσοτάκη μετά τη Διακήρυξη των Αθηνών να λέει συνεχώς “έχουμε ήρεμα νερά”. Είναι η “Γαλάζια Πατρίδα” ήρεμα νερά; Είναι ήρεμα νερά η αδυναμία μας να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας βάσει του διεθνούς δικαίου και να ολοκληρώσουμε μια ευρωπαϊκή επένδυση; Ας μιλήσουμε καθαρά: η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις και απειλεί ότι “αν κάνετε κάτι, θα μας βρείτε απέναντι”. Πρέπει με ενσυναίσθηση να χαράξουμε εξωτερική πολιτική, να την εντάξουμε στην ευρωπαϊκή και να πούμε στους εταίρους μας ότι δεν υπάρχει SAFE για την Τουρκία».

Υπέρ του δικαιώματος εκταφής για τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών

Για το αίτημα του κ. Πάνου Ρούτσι να εκταφεί η σορός του παιδιού του, σημείωσε ότι «ένας χαροκαμένος γονέας έχει ένα εύλογο αίτημα. Αυτό πρέπει να γίνει πράξη. Οφείλουμε να σεβαστούμε τους γονείς. Να είμαστε μια ανθρώπινη κοινωνία και να αφήσουμε τα παιχνίδια με τους θεσμούς, που όταν μας συμφέρει τους επηρεάζουμε και όταν όχι, επικαλούμαστε την ανεξαρτησία τους. Όταν ο Πρωθυπουργός έστειλε το 2023 επιστολή στον κ. Ντογιάκο, ήταν παρέμβαση; Ναι ή όχι; Όλα όμως λειτουργούν α λα καρτ».

Μάλιστα, σχολιάζοντας την τοποθέτηση της προέδρου του Αρείου Πάγου, είπε: «Αυτός ο θεσμός δεν είναι για να κάνει πολιτικές δηλώσεις. Ο καθένας έχει τον ρόλο του».

Στο προσκήνιο ξανά ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη έκανε γνωστό ότι τα μέλη του κόμματος κατέθεσαν αίτημα στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να κληθεί ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Γιώργος Μυλωνάκης, καταγγέλλοντας την τακτική της κυβερνητικής πλειοψηφίας να αποφεύγει τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου και να καλεί ακόμη και νεκρούς.

«Είναι επικίνδυνοι. Δεν σέβονται τους θεσμούς, προσβάλλουν τη νοημοσύνη μας και τη μνήμη τριών ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Ένας πρωθυπουργός που λέει στους βουλευτές του “μείνετε σπίτια σας, ψηφίστε επιστολικά για να σας ελέγξω”, έχει κανένα μέτρο;» διερωτήθηκε δηκτικά, ξεκαθαρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνει πίσω στη διερεύνηση του σκανδάλου.

Αιχμές για δηλώσεις στελεχών

Αναφερόμενος στον πολιτικό στόχο του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι «δέσμευσή μου είναι ότι αν το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο έστω και με μία ψήφο, η Νέα Δημοκρατία θα πάει στην αντιπολίτευση και όσα παρουσίασα στη ΔΕΘ θα γίνουν πράξη από την επόμενη μέρα».

Μάλιστα, έκανε λόγο για δηλώσεις στελεχών του κόμματος που κινούνται σε λανθασμένη κατεύθυνση, εννοώντας προφανώς τις τελευταίες δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου, του Παύλου Γερουλάνου και του Χάρη Δούκα, οι οποίες η Χαριλάου Τρικούπη θεωρεί πως δημιούργησαν εσωστρέφεια.

«Μετά τη ΔΕΘ, όπου παρουσιάσαμε ένα πλήρες κυβερνητικό σχέδιο για πολιτική αλλαγή σε όλους τους τομείς –κράτος, δικαιοσύνη, παραγωγικό μοντέλο, αξιοκρατία, παιδεία, υγεία, στέγαση– αντί να συζητούμε αυτά, συζητούμε άλλα θέματα. Κάποιες δηλώσεις πάνε σε λάθος κατεύθυνση. Η κοινωνία έχει αγωνίες και η βασική είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται κόμμα που να την υπηρετεί. Καθήκον μου ήταν να πάω στη ΔΕΘ και να το παρουσιάσω. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι ένας: να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση, να γίνει αντιπολίτευση, να νικήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και να εφαρμόσει όσα παρουσίασε στη ΔΕΘ. Και για να το μάθει ο ελληνικός λαός, οφείλουμε να μείνουμε σε αυτά, να κάνουμε σοβαρή αντιπολίτευση και να τα μεταφέρουμε παντού – σε κάθε γωνιά, κάθε χωριό, καφενείο, χώρο δουλειάς – ώστε να υπηρετήσουμε την πολιτική αλλαγή», είπε συγκεκριμένα.

