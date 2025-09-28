Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Ντούσκο: Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά
Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, «που σήκωσε την Ελλάδα ψηλά»
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ, συνεχάρη τον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη.
Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, «που σήκωσε την Ελλάδα ψηλά».
Ειδικότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε στην ανάρτηση του: «Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη, γεμίζοντάς μας περηφάνια. Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά!».
