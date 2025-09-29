Άδωνις Γεωργιάδης: Απειλεί με μήνυση για ψευδή ανάρτηση στο Χ

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απείλησε με μήνυση χρήστη του Χ (πρώην Twitter), κατηγορώντας τον για διασπορά ψευδών δηλώσεων που τον εμφάνιζαν να ειρωνεύεται τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει τη διαμαρτυρία του στο Σύνταγμα.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης διέψευσε κατηγορηματικά ότι είπε τη φράση «Κύριε Ρούτσι, υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που δεν έχουν να φάνε». Τόνισε πως ουδέποτε έκανε τέτοια τοποθέτηση, ενώ πρόσθεσε ότι, από σεβασμό στον πόνο των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, αποφεύγει να σχολιάζει δημοσίως τις ενέργειες ή δηλώσεις τους.

Η ανάρτηση του υπουργού αναφέρει:

«Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί αυτή η ψεύτικη δήθεν δική μου δήλωση για τον απεργό πείνας κ. Ρούτσι: Δεν έχω ποτέ κάνει τέτοια δήλωση καθώς παγίως δεν σχολιάζω ποτέ κινήσεις ή δηλώσεις των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, από σεβασμό στον πόνο τους. Εάν δεν κατέβει και δεν γραφτεί στον ίδιο λογαριασμό η διάψευσή μου αύριο θα καταθέσω μήνυση. Δυστυχώς κάποιοι έχουν σχέδιο να οδηγήσουν τον κόσμο στα άκρα και την χώρα στο χάος με ψέματα και δεν πρέπει να τους αφήσουμε.»