Γεωργιάδης για Παπαρίζου: «Περαστικά στον αδελφό της»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε τα όσα είπε η τραγουδίστρια στο The Voice σχετικά με τη νοσηλεία του αδελφού της μετά από έμφραγμα



Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υγείας, σχολίασε τα όσα είπε η Έλενα Παπαρίζου στο τηλεοπτικό πρόγραμμα The Voice σχετικά με τη νοσηλεία του αδελφού της σε δημόσιο νοσοκομείο.

Η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι ο αδελφός της υπέστη πρόσφατα σοβαρό έμφραγμα και ευχαρίστησε δημόσια τους γιατρούς και το προσωπικό που τον φρόντισαν.

«Αν και παραπονούμαστε εδώ στην Ελλάδα, είμαστε πολύ καλοί στο ιατρικό σύστημα και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία. Αξίζει να το πω και πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς του αδελφού μου. Ήταν εξαιρετικοί και στην εντατική και μου τον επέστρεψαν καινούργιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας ευχήθηκε καταρχάς περαστικά στον αδελφό της Έλενας Παπαρίζου, ενώ ευχαρίστησε την τραγουδίστρια που μοιράστηκε δημόσια μια θετική εμπειρία από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. «Χρειαζόμαστε και τον καλό λόγο και όχι μόνον κριτική», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει η αναγνώριση της προσπάθειας των γιατρών και του προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων.