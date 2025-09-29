Ο Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής Κυριαζίδη στη Νέα Δημοκρατία

«Μένει να δούμε εάν θα υπάρξουν αποφάσεις σε επίπεδο πρωθυπουργού, δεν γνωρίζω κάτι επίσημο να πω, αναμένουμε», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δέχθηκε ερώτηση σχετικά με τα δημοσιεύματα περί επανένταξης του βουλευτή Δράμας, Δημήτρη Κυριαζίδη και άλλων ανεξάρτητων από τη «Νίκη» ή τους «Σπαρτιάτες» στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια της σημερινής (29/09) ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Για ένα κόμμα που η κυβέρνηση αυτή, με τις αρμοδιότητες που είχε, πήρε πρωτοβουλίες να παρθούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν για τη σχέση του κόμματος αυτού (σ.σ. τους “Σπαρτιάτες”) με την εγκληματική οργάνωση, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει καμία λογική. Ποτέ να διανοηθούμε να εντάξουμε στην κοινοβουλευτική μας ομάδα έναν βουλευτή που εξελέγη με το κόμμα των Σπαρτιατών», ανέφερε αρχικά.

«Η “Νίκη” δεν έχει σχέση με τους “Σπαρτιάτες” σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε τους προηγούμενους μήνες, αλλά δεν έχω και καμία τέτοια εικόνα, ότι θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα κάποιος βουλευτής από τη “Νίκη”», προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Για τον κύριο Κυριαζίδη, θα ρωτήσω σχετικώς. Δεν έχω πληροφορία επανένταξης αλλά είναι μία διαφορετική περίπτωση. Ο άνθρωπος είχε αναλάβει το κόστος αυτού που είπε, ζήτησε συγγνώμη την ίδια στιγμή. Μένει να δούμε εάν θα υπάρξουν αποφάσεις σε επίπεδο πρωθυπουργού, με την ιδιότητα ως προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν γνωρίζω κάτι επίσημο να σας πω, αναμένουμε», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης διεγράφη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας την 7η Μαρτίου 2025 με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος.

Ο λόγος της διαγραφής ήταν η «αντικοινοβουλευτική και αντισυναδελφική συμπεριφορά» του κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή, όταν απηύθυνε προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου το σχόλιο «κάνε κανένα παιδί», το οποίο θεωρήθηκε χυδαίο και προσβλητικό.

