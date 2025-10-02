Μπουκώρος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ακόμη και σήμερα δηλώνονται από ΚΥΔ στην Κρήτη εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

Σε νέες καταγγελίες για την ασυδοσία στον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος.

Ο βουλευτής επανήλθε μετά τις καταγγελίες του περασμένου Ιουνίου μιλώντας για συνέχιση του προβλήματος με τις παράτυπες επιδοτήσεις.

«Το 2021 είχα κάνει μια καταγγελία ότι εκτάσεις στη λίμην Κάρλα δηλώνονται από άσχετους από τον Λαγκαδά, Δεν ξέρω ποια η τύχη της καταγγελίας. Τώρα είχα την πληροφορία ότι αυτό συνεχίζεται. Βγαίνω να μιλήσω γιατί στόχος του πολιτικού συστήματος πρέπει να είναι η παύση αυτής της ασυδοσίας. Δηλώνονται από ΚΥΔ στην Κρήτη δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα», είπε στο OPEN.

Σύμφωνα με τον κ. Μπουκώρο, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ευαισθητοποιήθηκε και έστειλε τις αρμόδιες αρχές.