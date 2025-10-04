Μητσοτάκης: Σημαντικό βήμα η στάση της Χαμάς – Άμεση απελευθέρωση των ομήρων

Μέσω ανάρτησης στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη στάση της Χαμάς στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα ως ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, ενώ πρόσθεσε ότι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως.

Στην ίδια ανάρτηση ο πρωθυπουργός τόνισε πως η στάση της Ελλάδας παραμένει σταθερή στην υποστήριξη των προσπαθειών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και στην προώθηση της διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η δήλωση της Χαμάς είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και όλες οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν. Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην υποστήριξη των προσπαθειών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και στην προώθηση της διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή.

Hamas's statement is an important step forward. Hostages must be released immediately and all hostilities must stop. Greece remains steadfast in supporting efforts aimed at restoring stability and promoting lasting peace and security in the region. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 4, 2025

