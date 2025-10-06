Καμπάνιες εξωστρέφειας από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μία εβδομάδα πριν το πρώτο «πείραμα» της Λούκας

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, τα δύο κόμματα που έχουν βρεθεί στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης εντός της ίδιας κοινοβουλευτικής περιόδου, διεκδικούν αμφότερα το να αυτοπροβληθούν ως βιώσιμη εναλλακτική διακυβέρνησης.

Μπορεί για τον ΣΥΡΙΖΑ, λόγω των δημοσκοπήσεων, αυτό φαίνεται αδύνατο, ωστόσο η Κουμουνδούρου ελπίζει ακόμη ότι μια ένωση της ΚΟ με εκείνη της ΝΕΑΡ, θα μπορούσε να φέρει το μέτωπο ξανά στην αξιωματική αντιπολίτευση, γεγονός που θα επιχειρούσε να χρησιμοποιήσει ώστε να απειλήσει με προϋποθέσεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Για τον λόγο αυτό, και τα δύο κόμματα επέλεξαν τη ΔΕΘ για να παρουσιάσουν αναλυτικά προγράμματα διακυβέρνησης. Αυτό δίνει στα δύο κόμματα τον απαραίτητο χρόνο (εφόσον οι εκλογές γίνουν το 2027) ώστε να παρουσιάσουν τα προγράμματα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό πολιτών και να «σπάσουν» την αίσθηση που υπάρχει σε πολλούς ότι «δεν υπάρχει αντιπολίτευση».

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ διοργανώνουν καμπάνιες ενημέρωσης των πολιτών για τα προγράμματά τους, σε καθαρά προεκλογικό κλίμα.

Συγκεκριμένα, η Χαριλάου Τρικούπη, από τα τέλη Σεπτεμβρίου, έχει αρχίσει να διοργανώνει συνεντεύξεις Τύπου σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή πρωτοκλασάτων στελεχών, με βασικό στόχο την παρουσίαση και προβολή του προγράμματος που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ.

Μέχρι τώρα έχουν γίνει τέτοιες συνεντεύξεις Τύπου στην Κοζάνη και το Ηράκλειο Κρήτης, ενώ αύριο θα γίνουν άλλες δύο στα Ιωάννινα και την Πάτρα.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνεδρίαση της ΚΕ ανακοίνωσε δια του προέδρου του Σωκράτη Φάμελλου την έναρξη πολιτικής καμπάνιας ώστε το πρόγραμμα «Προοδευτική Ελλάδα» να διαδοθεί στις τοπικές κοινωνίες. Ο κ. Φάμελλος επέμεινε στη μεγάλη σημασία αυτών των πρωτοβουλιών λέγοντας ότι «οι καλές προτάσεις και θέσεις δεν αρκεί να συζητιούνται μόνο σε συνέδρια, κομματικά όργανα ή να αναφέρονται σε ανακοινώσεις. Έχουν αξία μόνο αν τις επικοινωνήσουμε σε κάθε πόλη, χωριό και νησί, από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη, από τη Φλώρινα μέχρι τη Ρόδο, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς. Και σε αυτή τη μάχη θα μπούμε μπροστά όλα τα στελέχη του κόμματος, γιατί εκεί είναι η πραγματική μάχη της πολιτικής».

Μάλιστα, ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος θα κάνει την αρχή αυτής της καμπάνιας, αφού από την Τρίτη θα ξεκινήσει πολυήμερη περιοδεία σε περιοχές της ανατολικής Πελοποννήσου.

Ούτε και η κοινή επιλογή των δύο κομμάτων να ξεκινήσουν από την επαρχία τις καμπάνιες για τα προγράμματά τους είναι τυχαία, αφού διανύουμε μια περίοδο που τα ζητήματα του ευρύτερου αγροτικού τομέα, έρχονται δυναμικά στην αιχμή της επικαιρότητας. Οι λόγοι είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το μεγάλο ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που απειλεί τους κτηνοτρόφους.

Σκοπός των δύο κομμάτων που δείχνουν έναν έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους, τους τελευταίους μήνες, είναι να δείξουν μεγάλη αντιπολιτευτική δραστηριότητα, καθώς εκτιμούν ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή ώστε να ευεργετηθούν από την όποια πίεση νιώθει ο Μητσοτάκης. Άλλωστε, ούτε αυτά δεν γνωρίζουν αν εντός των επόμενων μηνών δημιουργηθούν τα δύο ή τρία φημολογούμενα κόμματα, τα οποία θα μπορούσαν να φέρουν μεγάλες πολιτικές ανατροπές, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων.

Το Σαββατοκύριακο το πρώτο «πείραμα» της Λούκας

Παράλληλα με τις κινήσεις των κομμάτων, τις επόμενες μέρες θα δούμε και την πρωτοβουλία της Λούκας Κατσέλη να παίρνει για πρώτη φορά «σάρκα και οστά».

Όπως είχε προαναγγείλει η κ. Κατσέλη κατά τη σημαντική εκδήλωση για την ενότητα της κεντροαριστεράς, το ερχόμενο σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου, θα γίνει η πρώτη κοινή διημερίδα των τριών συνεργαζόμενων Ινστιτούτων με θέμα Παραγωγική Ελλάδα 2030.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν κι άλλες για την Κοινωνική Ελλάδα 2030 και την Δημοκρατική Ελλάδα 2030.

Όμως οι εκδηλώσεις αυτές δεν είναι απλές καταγραφές ιδεών, αφού σύμφωνα με την κ. Κατσέλη αποτελούν την πρώτη δέσμη πρωτοβουλιών που ξεκινούν τα τρία συνεργαζόμενα ινστιτούτα με απώτερο στόχο να σχηματιστεί μέσα από αυτά το υπόστρωμα που θα οδηγήσει σε μια ενωτική πλατφόρμα για τα κόμματα της κεντροαριστεράς.

Για τον λόγο αυτό, η διημερίδα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στο ποια από τα υπάρχοντα κόμματα θα την ενισχύσουν με την παρουσία τους.